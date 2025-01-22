台中警紅白單貪汙案 中檢今第二波起訴金桂明等15人
台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受24名違規車主關說，要17名警員將白單改成罰則較輕的紅單，台中地檢署在今年初偵結起訴李科甲等涉案18人，李獲10萬元交保，今天第二波起訴，太平前偵查隊長金桂明等15人，金之前被依貪汙等罪遭羈押，起訴後將由台中地院裁定是否延押。
起訴指出，金桂明等15人均明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場時，執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發逕舉單 （俗稱白單）上填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料，並將逕舉單張貼或夾放於遭取締之汽、機車之明顯處標示之，再回派出所交由交通警察大隊按取締之內容寄發 「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車輛的車主。
起訴事實內共19名車主或實際駕駛人，或為警友會之成員、親友，或與二人關係友好，或為警界同仁，於收到白單後即請託金桂明、李科甲處理，而二人囿於人情關說請託，竟指示基層員警將已開立的白單違法「改單」或「銷單」，涉犯貪汙等罪。
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