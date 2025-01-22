快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

鈕承澤獄中表現良好、參加才藝表演博好感 今假釋出獄

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，經過3次申請假釋後，去年底第4次申請成功，需到戶籍地台北地檢署報到，接受保護管制。據了解，鈕承澤在獄中表現良好，也積極參加歌唱表演比賽，以獲取大家好感，今天假釋出獄恢復自由身，預計友人接送離開監獄。

鈕承澤在服刑過半後，3次申請假釋都被駁回，去年底第4次申請，台灣高等法院裁定鈕假釋中付保護管束，在農曆春節前夕申請假釋通過，鈕可回家過年。

據了解，鈕承澤在獄中放下知名導演的光環，積極爭取好表現，更參加獄方舉辦的歌唱表演比賽，展現才華，也與獄友保持良好關係，沒有重大違規與缺失。

花蓮地檢署指出，當年鈕承澤以照顧母親為由，將戶籍遷到花蓮，並向北檢聲請移轉至花蓮地檢署，代為發監執行，並於2021年11月30日起在花蓮監獄服刑；鈕承澤在監期間已經將戶籍遷回台北，出監後由北檢受理保護管束報到。

花蓮監獄收到地檢署的執行保護管束命令後，今天鈕承澤可假釋出獄，依規定獲釋後，鈕必須在24小時內向地檢署觀護人報到。

回顧此案，鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月請劇組人員帶被害人到家裡聚會，後來被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案

鈕承澤於上訴高院時否認犯罪，但高院依相關書證、物證、被害人主管證詞與驗傷證明，認定鈕當晚獨留被害人下來並性侵。

高院認為，鈕利用導演身分公開發言，形塑他與女方存有男女情愫，雖鈕與被害人和，卻引用和解書的記載，以女方在過程中未傳達拒絕之意，暗指女子主動獻身，欠缺性別平權意識，也沒悔悟之心，判刑4年定讞。

國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年，現已服刑3年2個月，申請假釋獲准，可回家過年。本報資料照片
國片導演鈕承澤性侵女劇組人員判刑4年，現已服刑3年2個月，申請假釋獲准，可回家過年。本報資料照片

假釋 花蓮 被害人

延伸閱讀

鈕承澤預計明天假釋出獄 性侵判4年假釋「不用帶電子腳鐐」

鈕承澤可回家吃年夜飯！關3年2個月出獄 高院：假釋中付保護管束

知名鼎興牙材何宗英詐永豐銀6.69億 高院減為6年4月刑

訪視員性侵女同志…事後掰自己「這麼帥」 一審7年半上訴變緩刑

相關新聞

鈕承澤獄中表現良好、參加才藝表演博好感 今假釋出獄

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，經過3次申請假釋後，去年底第4次申請成功，需到戶籍地台北地檢署報到，...

寶林茶室案民事團訟求償2.9億 刑事起訴助攻

寶林茶室食物中毒事件，消費者文教基金會去年底協助提起團體訴訟，求償高達二億九千萬餘元，台北地檢署昨刑事偵查終結，民事部分...

環境悶熱潮濕 粿條開封63小時未冰釀禍

寶林茶室粿條食物中毒，檢方追查共卅三人中毒，其中六人死亡，解剖查出死因為「邦克列酸中毒」，代班廚師胡清富手部、糞便檢驗出...

食藥署稽查邦克列酸 米麵濕製品去年抽驗214件均OK

去年寶林茶室重大食安事件造成六人死亡，死因均為「邦克列酸中毒」，食品工業發展研究所所長廖啟成指出，這類食安事件以前常出現...

寶林茶室食物中毒案 5人過失致死起訴

馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ十三店去年因食物中毒釀六人死亡，台北地檢署查案發現，該店內粿條未妥善冰藏保存導致產生「邦克列酸...

涉挪新壽資金 吳東進求刑5年

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉挪用新壽資金及「新板傑仕堡」樓面等資源，為個人名下公司打造豪華健身房，造成新壽損失近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。