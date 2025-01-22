鈕承澤獄中表現良好、參加才藝表演博好感 今假釋出獄

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，經過3次申請假釋後，去年底第4次申請成功，需到戶籍地台北地檢署報到，接受保護管制。據了解，鈕承澤在獄中表現良好，也積極參加歌唱表演比賽，以獲取大家好感，今天假釋出獄恢復自由身，預計友人接送離開監獄。

鈕承澤在服刑過半後，3次申請假釋都被駁回，去年底第4次申請，台灣高等法院裁定鈕假釋中付保護管束，在農曆春節前夕申請假釋通過，鈕可回家過年。

據了解，鈕承澤在獄中放下知名導演的光環，積極爭取好表現，更參加獄方舉辦的歌唱表演比賽，展現才華，也與獄友保持良好關係，沒有重大違規與缺失。

花蓮地檢署指出，當年鈕承澤以照顧母親為由，將戶籍遷到花蓮，並向北檢聲請移轉至花蓮地檢署，代為發監執行，並於2021年11月30日起在花蓮監獄服刑；鈕承澤在監期間已經將戶籍遷回台北，出監後由北檢受理保護管束報到。

花蓮監獄收到地檢署的執行保護管束命令後，今天鈕承澤可假釋出獄，依規定獲釋後，鈕必須在24小時內向地檢署觀護人報到。

回顧此案，鈕承澤因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月請劇組人員帶被害人到家裡聚會，後來被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案

鈕承澤於上訴高院時否認犯罪，但高院依相關書證、物證、被害人主管證詞與驗傷證明，認定鈕當晚獨留被害人下來並性侵。