食藥署稽查邦克列酸 米麵濕製品去年抽驗214件均OK

寶林茶室Ａ13店廚房粿條常溫放置。記者蕭雅娟／翻攝 去年寶林茶室重大食安事件造成六人死亡，死因均為「邦克列酸中毒」，食品工業發展研究所所長廖啟成指出，這類食安事件以前常出現在東南亞，隨著新住民、移工來台頻繁交流，台灣飲食文化也逐漸變遷，唯有建立良好食安文化，才能盡量避免悲劇發生。

台北地檢署調查，邦克列酸毒素產生環境為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，粿條外包裝保存方式為，「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，在常溫運送未開封粿條不會受汙染，寶林員工未冰存粿條、且多次混裝新、舊粿條釀重大食安事件。

廖啟成表示，邦克列酸食物中毒常見於東南亞玉米發酵料理，在台灣傳統飲食文化並無類似料理，這次邦克列酸中毒致死事件中的存放環境符合某個菌種腐敗條件，才引發憾事。

廖啟成表示，有些食材進到台灣後，發展出不同的料理方式，如欲避免再次發生這類食安事件，必須建立良好食安文化，並養成習慣，例如，餐飲業操作人員戴口罩，餐飲業烹飪人員應以料理給家人方式煮給餐廳客人。

衛福部食藥署表示，邦克列酸不僅曾在東南亞國家的椰子食品中發現，也曾在中國、非洲、印尼及不丹達加納區等地的玉米、銀耳、米粉或粿條等食物；唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型，在溫暖潮濕約十八至卅七度環境下容易生長，台灣位處熱帶與亞熱帶間，平均氣溫洽與該細菌生長條件相符。

食藥署於一一三年執行稽查專案，針對米麵濕製品抽驗邦克列酸，二一四件檢驗結果均為正常，今年同樣規畫餐飲相關稽查專案，將邦克列酸納為檢驗重點項目。