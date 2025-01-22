寶林茶室案民事團訟求償2.9億 刑事起訴助攻

寶林茶室案去年爆發迄今9個多月，北檢昨偵結起訴負責人等5人。圖／聯合報系資料照片 寶林茶室食物中毒事件，消費者文教基金會去年底協助提起團體訴訟，求償高達二億九千萬餘元，台北地檢署昨刑事偵查終結，民事部分可引用偵查檢察官的舉證，有利後續求償團訟。台北地方法院已分案審理，尚未排定開庭庭期。

本案被害人食用受邦克列酸汙染的粿條餐點，返家出現腹瀉、腹痛、嘔吐症狀，卅三人食物中毒，其中六人病情惡化死亡；消基會統計，共卅人請消基會代提起團體訴訟，對遠東百貨、台灣大食代餐飲及寶林餐飲公司連帶求償二億九千萬餘元。

消基會義務律師計算，食安案件財產損害包含用餐金額、醫療費用、無法工作之損失、未來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、精神慰撫金，與三倍懲罰性賠償，共求償二億九三○一萬九○五三元。台北地方法院收案後已分案審理，尚未排定首度開庭庭期。

法界指出，此案件為台北市政府告發，昨日偵結起訴，調查結果資料一併通知市府，有利於民事團訟引用相關舉證。

北市法務局表示，業者去年先與一名死者家屬和解，但簽有保密協議；另四案均調解一次，尚無共識，預計春節後將開第二次調解會議。在消基會協助下，幾乎所有被害人或家屬都參與團訟。

被害人家屬大多委任律師出席，部分家屬到場參與調解，期間難以接受親人因為吃了一頓飯就天人永隔，情緒激動。昨天得知寶林的負責人黎仿軒、代班廚師胡清富等五人被起訴、判刑，情緒平穩許多。

北市法務局表示，目前受理五案，除其中一案馬來西亞死者家屬已與業者達成和解，目前處理四案中，三案當事人已死亡，一案是傷者；已連繫未申請調解的二案亡者家屬，並提供相關資訊，家屬表示，仍在評估中。

「民事部分已要求業者負起責任」法務局表示，市府協助雙方調解，北檢持續保障受害者權益，督促業者及相關保險公司應展現賠償誠意，積極賠償受害者及家屬的損失。