環境悶熱潮濕 粿條開封63小時未冰釀禍

寶林茶室Ａ13店廚房粿條常溫放置。記者蕭雅娟／翻攝 寶林茶室粿條食物中毒，檢方追查共卅三人中毒，其中六人死亡，解剖查出死因為「邦克列酸中毒」，代班廚師胡清富手部、糞便檢驗出邦克列酸陽性反應，認定粿條在寶林Ａ十三汙染，原因為員工未冰藏開封粿條，環境悶熱潮濕，有利邦克列酸毒素環境，釀重大食安事件。

檢方指出，寶林茶室Ａ十三店使用的粿條常溫運送到店，包裝保存方式為「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，負責人黎仿軒、代班廚師胡清富、店長王順德、內場廚師周日豪、內場實習生阮氏明英等人，涉圖一時方便，提前一日將數包未拆封小包裝粿條剪開，裝入大塑膠袋內備用。

此外，寶林員工未能妥善冰藏存放粿條，在處理混裝已開封、新開封粿條時，又重複使用同一只塑膠袋充作手套，抓取、抓勻不同時間的拆封粿條等，導致有毒素粿條汙染。

衛福部食藥署表示，邦克列酸由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌株產生的毒素，在中性、低鹽、溫暖且潮濕條件下容易產生，且具有高耐熱性，一旦產生難以高溫高壓烹煮方式破壞毒性，倘若濕粿條存放濕熱環境，易促進菌株孳生繁殖並產生邦克列酸，每公克食材於廿四至四十八小時可產生數毫克邦克列酸。

廚房監視器畫面顯示，去年三月十六日晚上八時許至十九日中午十一時許，至少逾六十三小時未冰藏保存，且使用「同一包」粿條製備餐點，十七日至十九日三天銷售共十三份粿條餐點，其中十九日用餐顧客中二人中毒死亡。

檢方指出，台北市信義區從三月十四日至十九日，平均氣溫從約十七度上升至廿四度，又下降至十五度；周、阮、胡等人下班前，以水柱沖洗廚房地面，汙水由粿條置物籃旁水溝排放；遠東百貨信義Ａ十三每日營業時間結束即關閉空調等；基於上述三原因，認定廚房「悶熱潮濕且溫度升溫後降溫」環境，符合「唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株」生長，產生「邦克列酸毒素」。