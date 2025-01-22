寶林茶室食物中毒案 5人過失致死起訴

寶林茶室食物中毒案釀六死，地檢署昨依「食安法」、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴寶林負責人黎仿軒等五人。本報資料照片 馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ十三店去年因食物中毒釀六人死亡，台北地檢署查案發現，該店內粿條未妥善冰藏保存導致產生「邦克列酸」毒素致命，昨依食安法、過失致死等罪嫌，起訴實際負責人黎仿軒等五人，對黎具體求處四年以上、代班廚師胡清富求處四年二月以上徒刑。

得知檢方起訴寶林案負責人等五人，台北市長蔣萬安表示，期盼司法毋枉毋縱，還給當事人及家屬公道。

案發後，北市府連開六天記者會說明進度，蔣強調「寶林的責任逃不掉，一定追究到底。」而衛生局派人現場採檢生物跡證等送台大法醫研究所檢驗，確認發生台灣史上第一起且全球罕見的邦克列酸食安事件。

檢方調查，寶林Ａ十三店租期到去年三月卅一日，到期前生意不佳，同年月十六日至廿四日，廚師周日豪、代班廚師胡清富、實習生阮氏明英、店長王順德，涉將已拆封、未拆封粿條都放在廚房常溫桌面下方層架置物籃內，置物籃緊鄰地面及水溝，未冷藏冰存，貪圖烹煮方便，常溫存放。

檢方指出，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長、產生邦克列酸毒素的前提為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，比對北市信義區案發區間平均氣溫升溫後降，周、阮、胡等人下班前水柱沖洗廚房地面，汙水由置物籃側水溝排放，再加上Ａ十三營業後關閉空調，達到符合邦克列酸生長有利環境。

廚房監視器顯示，三月十六日周、胡、阮三人上班，十七日周、阮上班，十八日阮獨自上班，均未冰藏粿條，十九日胡清富獨自上班，涉以同一只一斤塑膠袋充作手套，抓取受汙染邦克列酸粿條，混進新拆封粿條備餐，當日顧客二人中毒死亡，死因為「邦克列酸中毒」，而胡嫌手部及糞便均檢出邦克列酸陽性反應，認定粿條是在店內受汙染。

北檢指出，黎仿軒未善盡教育訓練義務，輕忽食品衛生安全，罔顧消費者權益，過失情節及犯罪所生危害均屬重大，且犯後推諉卸責態度不佳，具體求處四年以上有期徒刑；胡清富未注意食材保存方式、未落實防止交叉汙染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，供詞避重就輕，具體求處四年二月以上有期徒刑。

內場廚師周日豪未冷藏冰存最源頭粿條，導致受邦克列酸毒素汙染，未具體落實食材交接，未能坦承全部過失建請從重量刑。店長王順德未自主建立、落實食材管理制度，阮姓實習生工作期間非長，均認罪，建請量處適當之刑。