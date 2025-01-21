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男童拿鉛筆戳地墊 台南教保員竟壓手奪筆刺傷右臂判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某幼兒園黃姓女教保員被控前年6月間因見5歲多男童無故持鉛筆刺其座位旁地墊，憤而將男童右手按壓在地板上，並奪過鉛筆朝其右前臂上方刺數下，致多處開放性淺層小傷口而挨告，黃女否認動手，惟教育局訪談4名幼童還原現場狀況，法官認她成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。

檢警調查，黃女為私立幼兒園教保服務人員，具11年幼教工作執業經驗。她於2023年6月1日11時35分許至同日11時50分許止，在2樓教室內，因見男童無故手持鉛筆1枝刺其座位旁地墊，一時怒意上湧，徒手將男童右手按壓在地板上，並奪過他用以刺地墊鉛筆，朝男童右前臂上方刺數下，造成他右前臂多處開放性淺層小傷口。

當晚6時20分許，母親前往幼兒園接男童下課時，經黃女告知男童右前臂傷勢，母親離開幼兒園後詢問男童，得知其原委後，隔天上9時8分許帶他就醫並報警處理。

黃女辯稱，她沒有傷害男童，當時她只有握住男童的手，制止他持鉛筆刺地墊的行為，並請他冷靜，她是後來才發現男童的右前臂有傷，男童跟她說是媽媽沒有幫他剪指甲。她也說，當時是有拿鉛筆在空氣劃1下作為示範，她不確定是劃哪裡或劃哪隻手，也不確定鉛筆有無接觸到男童的手，可能是在男童手臂位置，但是他並未因此受傷，他右前臂的傷口也不是她造成的。

台南地院指出，案發後，教育局有派員至幼兒園進行調查，並訪談在場學生共4名。其中證人A生表示案發地點是積木區，當時男童用鉛筆戳墊子，後來他有哭，因為黃女拿鉛筆戳男童的手，男童的手想離開，但黃女用手抓住男童，不讓男童離開；經到場委員請A生示範黃女當時動作，證人A生即手持鉛筆做出連續戳手的動作。證人B生則表示，因為男童拿鉛筆戳地墊，黃女就走去男童的位置，黃女有搶男童的筆。

男童證稱，記得案發時是他用鉛筆戳地墊，黃女就把他的手壓在地板上，然後用鉛筆戳他被壓在地上的手，他會痛也有受傷，「黃女這樣做是因為他戳地墊，戳地墊是不對的事情」。

合議庭勘驗男童傷勢照片，所受傷勢均集中在右前臂處，有多處傷口寬度甚細，且呈直線狀，非呈弧狀。經函詢當時急診醫師，也函覆稱經診視其傷勢後，疑似為刺傷傷口，會診兒科醫師後，傷口看起來是刺傷。與男童、證人A生所述黃女有以鉛筆尖端戳刺男童右前臂等語不謀而合。

合議庭審酌，黃女身為幼兒園教保員，應本其專業，盡責照護、教育園內學生，竟因一時情緒失控，持鉛筆戳刺反抗能力甚微的男童，且事後先全盤否認有何持鉛筆戳刺男童之舉，後又改辯稱僅持鉛筆示範而輕戳1下。

惟念及黃女於審理時稱願意一次給付賠償金25萬元，尚非全無彌補之意，惟因與家長主張賠償金數額仍有落差，致未能成立調解或和解。

幼兒園情境示意圖。圖／Ingimage
幼兒園情境示意圖。圖／Ingimage

幼兒園 醫師

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