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帶國小外甥把風 西瓜賊如不想坐牢要付罰金4萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓男子去年帶丁姓外甥到西瓜田偷西瓜，天亮後瓜農發現20顆西瓜不翼而飛，警方受理報案，循線逮捕林男。彰化地方法院審結，依竊盜罪嫌判處林男拘役40日，丁童無行為能力，不生共犯問題。

判決書指出，林男（18歲）去年5月某日凌晨1點多，騎機車載丁童，另機車左手把拉拖板車到芳苑鄉某西瓜田，林男指示丁童在旁把風，自己到瓜田裡徒手摘20顆西瓜搬到拖板車，載丁童一起離開，兩人朋分西瓜。

警方受理報案，調查每顆西瓜約30台斤，當日行情每台斤16元，20顆西瓜總價值約9600元，調閱路口監視畫面有林男帶丁童在農田附近進出的影像，堪認林男的任意性自白與犯罪事實相符。

彰化地院認為，林男在偵查中坦承不諱，而丁童是未滿12歲的無責任能力人，雖與林男共同行竊，無刑事責任能力，與林男並無共同正犯關係，又林男利用丁童犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另林男拘役如易科罰金，每日以1千元折算，犯罪所得應宣告沒收。

彰化縣林姓男子帶國小童偷西瓜，被彰化地方法院加重其刑判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林姓男子帶國小童偷西瓜，被彰化地方法院加重其刑判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影

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