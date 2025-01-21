帶國小外甥把風 西瓜賊如不想坐牢要付罰金4萬元

彰化縣林姓男子去年帶丁姓外甥到西瓜田偷西瓜，天亮後瓜農發現20顆西瓜不翼而飛，警方受理報案，循線逮捕林男。彰化地方法院審結，依竊盜罪嫌判處林男拘役40日，丁童無行為能力，不生共犯問題。

判決書指出，林男（18歲）去年5月某日凌晨1點多，騎機車載丁童，另機車左手把拉拖板車到芳苑鄉某西瓜田，林男指示丁童在旁把風，自己到瓜田裡徒手摘20顆西瓜搬到拖板車，載丁童一起離開，兩人朋分西瓜。

警方受理報案，調查每顆西瓜約30台斤，當日行情每台斤16元，20顆西瓜總價值約9600元，調閱路口監視畫面有林男帶丁童在農田附近進出的影像，堪認林男的任意性自白與犯罪事實相符。