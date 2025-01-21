2500隻大閘蟹被吃下肚、偽造輸入許可證 中盤商涉加重詐欺

彰化縣李姓海鮮商販向羅姓男子批購大閘蟹，在嚴選直播台販售一空，有民眾購買後，向衛福部檢舉大閘蟹的產品輸入許可通知號碼與申請號碼相差1號。彰化地檢署偵結，羅男涉犯加重詐欺等罪被檢方提起公訴。

起訴書指出，李男2022年11月向羅男訂購266.4公斤，合計2498隻、34萬992元大閘蟹，並索取食藥署製作核發的大閘蟹輸入許可通知，羅男明知進口大閘蟹應逐批檢驗合格，卻自行上網下載類似的許可文件，並註記「此食品及相關產品輸入許可證為2022年同意授權「○○」使用，若有任何侵權行為將保留追訴權」等文字。

李男誤以為羅男交付的大閘蟹就是網路下載文件的那批大閘蟹，就在海鮮嚴選直播台販售時出示輸人文件，觀看直播的民眾誤以為是合法輸入，很快搶售一空。有消費者買到後，細心比對申請輸入號碼與輸入許可通知號碼，最後一個數字各是5、6，並非同一批大閘蟹，因此向衛福部檢舉。

羅男矢口否認有何偽造文書與詐欺等犯行，辯稱因為李男想看一下進口證明文件的樣貌，就上網找樣張，還稱不能給真正的合格證明被知道上游供應商是誰，所以才只能從網路抓樣張下來給李男看。