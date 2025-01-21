林秉樞入獄病到裝葉克膜？ 北所僅證實「去年12月住院至今」

民進黨前立委高嘉瑜前男友林秉樞因對女方施暴，判刑2年10月定讞入獄，卻傳出他日前在台北監獄台北分監服刑時，因病戒護就醫住院至今。負責管理台北分監的台北看守所證實，林秉樞於去年12月18日住院至今，至於有無裝葉克膜及相關病情，則屬特種個資不便說明。

林秉樞因於2021年間毆打高嘉瑜成傷，被依傷害等罪判刑定讞，因未獲檢方同意易科罰金，於2023年10月6日入獄服刑至今。他曾在法院審判期間，表示自己有高血壓、高血糖等疾病，每周都要到醫院洗腎。

北所表示，林秉樞去年12月18日因身體不適，由北所駐診醫師診斷後，進行戒護就醫，目前在北所配合的醫療院所住院治療當中，至於相關病情、治療細節則因特種個資不便透露。

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