施暴高嘉瑜入獄…林秉樞驚傳健康狀況不佳 看守所證實戒護就醫
林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，已入獄服刑。今天傳出林秉樞健康狀況不佳，台北看守所表示，林秉樞去年12月18日經所內醫師醫囑戒護就醫至今。
林秉樞施暴前民進黨立委高嘉瑜等案遭判刑定讞，林秉樞2023年10月入獄。檢察官針對林秉樞所犯13罪，向法院聲請定應執行刑，高等法院去年裁定執行2年9月，林秉樞不服提起抗告被駁回。
林秉樞曾在庭上稱身體不好，有高血壓及高血糖，約3天到4天須赴醫院。今天傳出他身體不適，兼辦台北分監的台北看守所表示，林秉樞去年12月18日經所內醫師醫囑戒護就醫至今，至於相關病情，因個資問題不便說明。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言