寶林茶室案今偵結 北市衛生局：1處驗出邦克列酸是起訴關鍵
寶林茶室案去年爆發迄今9個多月，北檢今偵結起訴負責人等5人。北市衛生局今特別感謝台大法醫所，協助在該案作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，是檢調起訴的關鍵證據，衛生局將持續積極配合法院審理。另，北市法務局春節後安排4案第2次與業者調解。
衛生局表示，去年3月24日接獲寶林茶室A13店疑似食品中毒案件後，24日、25日連續稽查作業場所，並採集作業人員手部檢體及環境檢體，針對可疑食材啟動跨縣市溯源稽查，並在人體檢體檢出邦克列酸後，積極探詢各界檢驗的可行性。
衛生局說，特別感謝國立台灣大學法醫學研究所第一時間協助衛生局檢驗，在該案作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，是檢調起訴的關鍵證據，也確認寶林茶室最終的責任。
衛生局指出，調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險處分300萬元、提供資料不實處分50萬元、查獲逾期食品處分48萬元、技術證照人員比率不符規定處8萬元等，已累計加重裁406萬元罰鍰。
衛生局提及民事部分，台北市法務局已要求業者負起責任，目前已協助1位死者家屬與業者達成和解，並受理其他4案受害人及家屬的調解申請，正協助向業者求償的調解程序，目前4案均已第1次調解，並安排農曆年後第2次調解；法務局將持續保障受害者權益，督促業者及相關保險公司應展現賠償誠意，積極賠償受害者及家屬的損失。
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