寶林茶室案今偵結 北市衛生局：1處驗出邦克列酸是起訴關鍵

寶林茶室案去年爆發迄今9個多月，北檢今偵結起訴負責人等5人。北市衛生局今特別感謝台大法醫所，協助在該案作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，是檢調起訴的關鍵證據，衛生局將持續積極配合法院審理。另，北市法務局春節後安排4案第2次與業者調解。

衛生局表示，去年3月24日接獲寶林茶室A13店疑似食品中毒案件後，24日、25日連續稽查作業場所，並採集作業人員手部檢體及環境檢體，針對可疑食材啟動跨縣市溯源稽查，並在人體檢體檢出邦克列酸後，積極探詢各界檢驗的可行性。

衛生局說，特別感謝國立台灣大學法醫學研究所第一時間協助衛生局檢驗，在該案作業人員手部跡證檢出邦克列酸陽性，是檢調起訴的關鍵證據，也確認寶林茶室最終的責任。

衛生局指出，調查期間查獲寶林茶室未投保產品責任險處分300萬元、提供資料不實處分50萬元、查獲逾期食品處分48萬元、技術證照人員比率不符規定處8萬元等，已累計加重裁406萬元罰鍰。