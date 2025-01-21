酒後口角持刀殺友23刀當場死亡 板橋男殺人判12年6月

新北市板橋區一名陳姓男子，前年10月21日上午，酒後與沈姓友人口角，竟演變為持刀互砍，最後沈男頭、頸、胸、腹及四肢共身中23刀當場死亡，陳男也倒臥在一旁的血泊中。新北地方法院國民法官，今依殺人罪判處陳男12年6月徒刑。

判決指出，案發當時，陳、沈2人一同在住處公寓飲酒，豈料酒後爆發激烈口角。死者先揮刀攻擊陳男，導致陳男左胸和後背多處刀傷，最後陳男奪下死者藍波刀反殺對方，猛刺死者23刀，導致臟器外露當場死亡；陳男行凶後自己也力氣耗盡倒臥在地。

國民法官審理後，認為陳男所為，不構成正當防衛，因當時死者已被奪刀，陳男遭受的人身安全不法侵害已經過去，之後陳男持刀殺害死者，已無正當防衛或防衛過當情形的適用。此外，因警方抵達現場時，已鎖定陳男涉案，陳男也不構成自首，因此依法判處他12年6月徒刑。

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