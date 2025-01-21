淡水惡鄰借錢不成潑汽油放火奪命 2男出院遭聲押禁見

曾姓男子去年底找來林姓男子一同到鄰居蔡姓男子家烤肉，吃飽喝足後向蔡男借錢不成，持罐裝汽油潑灑點火，蔡男燒傷送醫不治，曾、林燒傷送醫治療，近日接連出院分遭檢警帶回偵辦，向法院聲押禁見。

全案緣於，去年12月15日晚間，家住新北市淡水區北新路的42歲曾男，找來友人37歲林男及黃女一同前往鄰居63歲蔡男位於民宅4樓的住家中烤肉餐敘。

4人吃飽喝足後，曾男突向蔡男借錢，蔡男當場拒絕，曾男憤而拿起裝滿汽油的寶特瓶，持罐四處潑灑汽油，一旁燒紅的木炭引燃汽油，火勢四處竄燒，導致蔡、曾、林3人被燒傷，警消滅火後將3人送醫治療。

據悉，曾男、林男雙手燒燙傷，治療後無生命危險，仍住院觀察，蔡男則全身大面積燒燙傷，送醫仍生命垂危，案發隔日上午10時許傷重不治。

檢警案發後將現場關係人黃女帶返偵詢還原案情，今年1月9日曾男出院時旋即將其拘捕到案，檢方訊後依放火、殺人、恐嚇取財等罪嫌，認有串證、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。