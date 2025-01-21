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老舊電線短路失火釀收容客熱死 6旬屋主嘴硬不認判4月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園觀音區玉林路某平房2023年4月深夜，老舊電線短路走火釀災，郭姓屋主順利逃生，好心收容20餘年的陳姓男住客因逃生不及熱休克亡，審理時，郭男否認犯罪，指責消防隊救災不力，桃園地院審結，依過失致人於死罪判刑4月，得易科12萬罰金，可上訴。

審理期間，被告郭男否認過失，並以「沒有法律規定屋主要對家裡的電線定期檢修，是消防人員救災不力導致死亡發生」來辯稱。

經合議庭調查卷內事證並訊問相關證人，認定被告為建築物所有權人，依建築法有維護建築物設備安全義務，被告疏於注意，未檢修屋內凌亂的電線配置，更未對老鼠咬壞的電線做任何補救，肇致電源線短路引燃而發生火災。

合議庭認為，若被告郭男能善盡屋主注意義務，當不致如此，被告過失行為與被害人陳男死亡結果的發生，具有相當因果關係。又依火災出勤觀察紀錄表，被告報案後不到10分鐘，消防隊即抵達現場，當時因已有大量火煙竄出，經消防隊評估不宜冒險進場施救，因此並無消防隊救災不力之情事。被告所辯無據，犯行堪以認定。

合議庭審酌，被告郭男雖因過失造成陳姓男住客死亡，又否認犯行，但被告是好意收留陳男居住20餘年，陳男家屬均表示不願追究，又本件火災所幸未波及其他建物，被告現亦面臨住家遭焚毀困境，兼及被告智識程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

起訴指出，67歲郭姓屋主過去20餘年來，收留孤苦無依的69歲陳姓男子同住在觀音區玉林路的磚造平房，2023年4月21日晚間10點37分119接獲火警求救電話，大批人車趕抵前，屋主自行逃生脫困，火勢在晚間10點51分獲控制，11點49分完全撲滅，清理火場發現陳男因逃生不及，受困高溫空間中，熱休克死亡；勘驗後發現，起火原因是廚房內的電源線短路走火。

2023年4月21日深夜，觀音區玉林路某磚造平房火警，郭姓屋主順利逃出，收容男住客逃生不及熱死，桃園地院審結，將郭姓屋主判刑4月，可上訴。圖／消防署提供
2023年4月21日深夜，觀音區玉林路某磚造平房火警，郭姓屋主順利逃出，收容男住客逃生不及熱死，桃園地院審結，將郭姓屋主判刑4月，可上訴。圖／消防署提供

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