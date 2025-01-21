【重磅快評】寶林茶室6人枉死 見證綠色執政的粉飾太平
去年3月轟動一時、造成6人死亡的「寶林茶室食物中毒案」，台北地檢署今天偵結，認定是寶林員工疏失造成「邦克列酸」毒素產生。此一結論，也等於宣告此事件並非「人為下毒」，邦克列酸毒素是「本土生長」。對照當時包括衛福部、農業部的做法和說法，政府的粉飾太平態度，一覽無遺。
「寶林茶室」食物中毒事件，可說是近年最嚴重的食物中毒案件。不過中毒事件發生之初，幾乎是靠「民間自力救濟」才找出源頭：首先是有醫師從中毒情況看，研判可能是「米酵菌酸(邦克列酸)」肇禍；診治中毒個案的馬偕醫院綜整各方資訊，也認為可能性極高。接著是彰化基督教醫院，提供國內「唯一的米酵菌酸標準品」，迅速確定毒素。否則，死傷情況可能更加嚴重。
從這個過程來看，國內從中央到地方，對於邦克列酸導致的食物中毒，顯然並沒有任何準備：沒有檢驗、沒有標準品，更沒有診治的標準作業程序。然而這是不是「完全無法準備的意外事件」？答案顯然是否定的。因為光是在中國大陸，2018年、2020年、2023年就曾發生多起邦克列酸中毒事件。雖然中毒者不少是因為飲食習慣導致，但政府有什麼把握台灣完全不存在菌株本土化的可能？
衛福部缺乏準備，出來「助攻」的，則是農業部。當時有坊間質疑台灣也曾驗出邦克列酸，但農業部第一個跳出來澄清。現任農業部長、當時的代理部長陳駿季說，「長期觀察台灣土壤沒有發現到有該亞種，代表我國產農產品相對安全」，他呼籲消費者「可以安心食用」。
當時陳駿季的說法，等於就是澄清「台灣不存在本土的邦克列酸」。但如今的偵結報告等於重打了陳駿季的臉：台灣不但存在本土的邦克列酸，而且不知道已經存在了多久。所以，陳駿季所謂的「沒有發現」，到底是「不存在」還是「沒驗過」或者「沒驗到過」？
雖然在此事件後，各衛生單位已經將邦克列酸列為食安例行檢查項目，並且也購入了標準品已供不備之需，但對於「邦克列酸本土化」的研究，迄今仍然付之闕如。甚至可以說，去年的寶林中毒事件，到底是「國內第一起」，或者只是「第一起被發現」的案子，也可能沒有定論。無法防患於未然於前，如果又無法亡羊補牢，難保類似事件不會再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言