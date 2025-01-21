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公所社會課僱員侵占郵票變賣獲利百餘萬 法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市觀音區公所社會課許姓僱員，自2013年12月起負責國民年金及機場回饋金等業務，藉著郵寄宣傳單、通知單之便，向公所請款購買郵票，侵吞保管郵票打折變賣，近8年間獲利131萬7399元，桃園地院審結，依侵占公有財物罪判2年6月，褫奪公權3年，繳回款項沒收，可上訴。

43歲被告許男遭廉政署查獲時便已坦承犯行，有卷內事證可稽，犯行堪以認定，而被告所犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪，為最輕本刑10年以上之罪，被告就本案全部犯行，於廉政署詢問、偵訊及法院審理時均自白犯罪，並於偵查中繳回全部犯罪所得，合議庭依貪汙治罪條例第8條第2項前段減輕其刑。

合議庭審酌，被告許男除自始認罪，繳回犯罪所得外，並進行多項公益捐款及至醫院擔任志工等行為，深具悛悔之意，犯後態度佳，依被告行為的危害情節，雖獲減刑寬典，仍有情輕法重之憾，因此再依刑法第59條規定減輕其刑。本院綜合審酌上開情節及被告學歷、智識程度及經濟狀況等情狀，量處主文之刑。

犯罪事實指出，被告許誌峰為桃園市觀音區公所社會課約僱人員，負責國民年金及機場回饋金等業務，因公務需郵寄國民年金、機場回饋金噪音補助居民醫療保健費、物資發放等相關宣導單、通知單及民眾回郵信封，自2013年12月26日起，向公所請款購買郵票，利用因公務保管郵票機會，於2013年12月起至2021年8月4日止，將自己保管數量不詳的郵票侵占入己，以郵票面額8.5折至9折價格，出售給北市不知情的集郵社多達29次，總共獲取131萬7399元不法利益。

桃園觀音區公所許姓約僱人員將保管的郵票侵占並打折變賣給不知情的集郵社，近8年間獲利131餘萬元，桃園地院審結，依侵占公有財物罪判2年6月，褫奪公權3年，繳回款項沒收，可上訴。示意圖與本案無關。圖／本報系資料
桃園觀音區公所許姓約僱人員將保管的郵票侵占並打折變賣給不知情的集郵社，近8年間獲利131餘萬元，桃園地院審結，依侵占公有財物罪判2年6月，褫奪公權3年，繳回款項沒收，可上訴。示意圖與本案無關。圖／本報系資料

侵占 廉政署 桃園地院

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