公所社會課僱員侵占郵票變賣獲利百餘萬 法院判決出爐

桃園市觀音區公所社會課許姓僱員，自2013年12月起負責國民年金及機場回饋金等業務，藉著郵寄宣傳單、通知單之便，向公所請款購買郵票，侵吞保管郵票打折變賣，近8年間獲利131萬7399元，桃園地院審結，依侵占公有財物罪判2年6月，褫奪公權3年，繳回款項沒收，可上訴。

43歲被告許男遭廉政署查獲時便已坦承犯行，有卷內事證可稽，犯行堪以認定，而被告所犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪，為最輕本刑10年以上之罪，被告就本案全部犯行，於廉政署詢問、偵訊及法院審理時均自白犯罪，並於偵查中繳回全部犯罪所得，合議庭依貪汙治罪條例第8條第2項前段減輕其刑。

合議庭審酌，被告許男除自始認罪，繳回犯罪所得外，並進行多項公益捐款及至醫院擔任志工等行為，深具悛悔之意，犯後態度佳，依被告行為的危害情節，雖獲減刑寬典，仍有情輕法重之憾，因此再依刑法第59條規定減輕其刑。本院綜合審酌上開情節及被告學歷、智識程度及經濟狀況等情狀，量處主文之刑。