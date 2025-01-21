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台南地政打不動產詐騙出招 即時護住750萬房產
近來不動產詐騙橫行，「假投資真詐騙」手法也推陳出新，為有效遏止，南市地政局邀集各地政事務所商議研究分析找對策，針對非金融機構的抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施，成功為一市民守住750萬房產。
地政局指出，歸仁地政日前受理民眾辦理私人抵押權及預告登記申請案時，在關懷提問時，點醒設定義務人發現自己疑似陷入虛擬貨幣的高獲利投資詐騙陷阱，地政所立即協助對方及時阻攔高達750萬元的抵押權設定。
該民眾表示，原預定將借款金額500萬元投資虛擬貨幣，於是上網上找尋民間借貸公司，因急需立即取得資金，同意以名下房產設定750萬元，並交付權狀與印鑑證明讓民間貸款公司辦理抵押權設定及預告登記，到了地政所才發覺該虛擬貨幣投資項目疑似詐騙，在歸仁地政協助下及時停止辦理抵押權設定，守住房產。
地政局提醒，權狀正本、印鑑章及印鑑證明是不動產登記的金三角，為避免詐騙，不要把權狀、印鑑章及印鑑證明隨便交付他人，建議向地政事務所送件前要審慎考慮，多與家人討論或撥打165向專業人員諮詢尋求協助。
地政局長陳淑美說，有許多高風險詐騙個案是辦理抵押權設定登記，並「連件」辦理預告登記或是信託登記，也就是除了在不動產上設定抵押權，還會被限制所有權買賣或贈與等權利。建議所有權人辦理登記時，請親自到地政事務所核對身分，確認申辦事項，則可遠離詐騙。
歸仁地政主任鄭炳源也呼籲，詐騙的事前攔阻比事後的破獲更重要，申辦「地籍異動即時通」當不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理收件及異動完成時，系統將會通知登記名義人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊，從根本減低民眾遭詐騙機率，保障財產安全。
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