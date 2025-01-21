寶林茶室偵結 一度懷疑人為蓄意釀禍、最終定案邦克列酸

去年3月底發生寶林茶室食物中毒案今天偵結，依食品安全衛生管理法過失致危害人體健康、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴負責人黎仿軒、王姓分店長、周姓主廚、胡姓代班廚師、阮姓實習生等人。回顧寶林茶室外界一度懷疑是人為因素，後續隨調查發現是產生邦克列酸毒素。

寶林茶室案發生在去年3月中下旬，一共累積6人死亡。起出先發生有吃炒粿條等民眾，吃完當晚出現嘔吐、腹瀉等狀況，隨後狀況惡化快速，不久後出現2名個案死亡。其中一名死者女兒，認為父親沒有任何慢性病一直都很健康，難以接受吃個飯人就走了，因此同意司法相驗。

期間各界猜測不斷，原來寶林茶室原本就計畫去年3月31日租約到期後停業，並且傳出寶林茶室負責人跟菜商發生過債務問題，有營運問題，以刑案角度了解是否為人為故意或是過失造成慘案。期間另有醫師猜測是唐菖蒲伯克氏菌產生的「米酵菌酸」中毒，或是仙人掌桿菌導致。

本報當時3月底獨家報導馬偕醫師毒物科主任蘇昱彰開第一槍指出，疑似是我國首起「米酵菌酸」中毒，當初遇到患者時，一度以為遭到下毒，後來發現與大陸廣東曾發生的案件相似，因此推測為食品發酵產生的毒素「米酵菌酸」。

除了人體檢驗外，衛生局也針對寶林茶室的廚師的宿舍、餐廳環境，以及餐廳原料等採檢。不只有吃粿條、河粉者人體檢驗出陽性，廚師的手部也有驗出陽性。後續，衛福部為避免因此次中毒事件「米食」被汙名化，將「米酵菌酸」改為「邦克列酸」（英文Bongkrekic Acid ）。

檢方表示，北市信義區去年3月14日3月17日氣溫漸升，3月18日降溫，遠東百貨信義A13每日營業時間結束即關閉空調，室溫升高，周、阮、胡下班前以水柱沖洗廚房地面，汙水由粿條置物籃旁的水溝排放，認為廚房「悶熱潮濕」環境，符合「唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株」生長並產生「邦克列酸毒素」。