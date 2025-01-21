泰國移工刺11刀殺死同鄉 今改重判10年6月、理由曝光

泰國籍移工阿比與另名同鄉是苗栗縣銅鑼鄉一間水泥公司的同事，2024年底時，阿比在宿舍講電話，因不滿同鄉反映他講話太大聲，憤而持水果刀朝同鄉刺11刀致死，一審判阿比9年10月徒刑，二審今認一審量刑過輕，且阿比仍否認犯案，撤銷原判，改判10年6月。

二審指出，阿比涉犯殺人罪，案發後自首，適用刑法第62條前段規定，減輕其刑後，依法律規定即不得量處死刑。

二審審酌，阿比與被害同鄉為同事關係，彼此沒有仇怨、糾紛，僅因同鄉抱怨阿比講電話聲音過大的細故，引起此件衝突而殺人，阿比事前雖然沒有縝密犯罪計畫，但以死者受有11處刀傷，且重要臟器肝、脾、胃均遭刺穿破裂，犯罪手段實屬兇殘。

二審另考量，阿比平日工作認真，會寄錢回家，品行尚可，此案僅是一時衝動下所為偶發性犯罪；阿比雖否認有殺人犯意，至少承認有傷害致死犯行，上訴二審後，已委託其在泰國家人與死者家屬達成和解、賠償，可見犯後已有積極彌補自己過錯之行為。

二審綜合審酌後，認原審判決量行9年10月仍過輕，撤銷原審判決，改判有期徒刑10年6月，因其為外籍人士身份，諭知應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

起訴指出，泰國籍移工阿比（譯名）與另名同鄉都是苗栗縣銅鑼鄉一間水泥公司員工，平時都住在公司提供的宿舍二樓內，2023年12月8日晚間8時許，阿比在宿舍二樓房間講電話，同鄉則在一樓與同事飲酒，同鄉酒後上樓向阿比抱怨「音量太大」，引發阿比不滿。

阿比持水果刀朝同鄉的胸部、腹部、腰部處猛刺11刀，同鄉受傷後不支到地，其他同公司移工聽到呼救聲後，上樓查看，趕緊撥打救護車送醫，但該名同鄉仍因多處刀傷併發敗血症身亡，阿比在醫院時，向警方坦認犯行，全案依殺人罪送辦，一審依殺人罪，判他9年10月徒刑。

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