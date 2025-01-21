粿條逾63小時未冰…環境悶熱潮濕 官方首證實：邦克列酸毒本土生長
寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查共有33人食用「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食物中毒，其中6人不幸死亡，經相驗解剖查出死因為「邦克列酸中毒」，有毒食品為粿條，並查出邦克列酸毒素產生環境為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，寶林員工未冰存粿條、且多次混裝新、舊粿條釀重大食安事件。
檢方指出，寶林茶室A13使用的粿條，為大粄城食品有限公司委由益弘食品有限公司製造，下游盤商天璽麵店供應予寶林茶室A13店；粿條外包裝保存方式為，「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，在常溫運送未開封粿條不會受汙染。
檢方查出，寶林實際負責人黎仿軒、代班廚師胡清富、寶林A13店長王順德、內場廚師周日豪、內場阮姓實習生等人涉嫌圖一時方便，會提前一日或數日，將未拆封的小包裝粿條剪開拆封後，裝入大塑膠袋內備用。
監視器畫面顯示，去年3月16日晚上8點30分起，未冷藏寶從開封粿條，拆封的散裝粿條裝在大塑膠袋內，常溫放在廚房桌面下方層架的置物籃，該置物籃位置緊鄰地面及水溝，截至3月19日中午11時40分許（被害人用餐食物中毒），至少逾63小時未冰藏保存。
檢方指出，北市信義區去年3月14日3月17日氣溫漸升（平均氣溫從17.7度至21.4度），3月18日降溫（平均氣溫16.8度3月19日15.3度），遠東百貨信義A13每日營業時間結束即關閉空調，室溫升高，周、阮、胡下班前以水柱沖洗廚房地面，汙水由粿條置物籃旁的水溝排放，認為廚房「悶熱潮濕」環境，符合「唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株」生長並產生「邦克列酸毒素」。
檢方調查，寶林A13店粿條從去年3月17日至同年月19日中午，都使用「同一包」已拆封、常溫未冰存的粿條製作餐點，且對照銷售紀錄及被害人中毒通報，3天銷售共13份粿條餐點，3月19日用餐顧客中有2名被害人中毒死亡，認定3月19日中午11點40分許，已受邦克列酸毒素汙染。
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