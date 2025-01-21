影／寶林茶室食物中毒案 檢方過失致死罪起訴五人
寶林茶室A13店食物中毒案，導致6死、24傷，台北地檢署去年3月28日對寶林負責人黎仿軒、店長、2廚師限制出境、出海，經過將近10個月偵辦，台北地檢署宣布偵查終結，並依食品安全衛生管理法、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴黎仿軒等5人。
台北地檢署襄閱主任檢察官高一書上午舉行記者會，表示被告負責人黎仿軒、廚師王順德、周日豪以及阮姓實習生、代班廚師胡清富五人，均係犯食品安全衛生管理法第49條第四項、第二項之過失，並違反同法第44條第一項第2款、第15條第一項第4款致危害人體健康，以及刑法276條過失致死、第284條過失傷害等罪嫌，提起公訴。
高一書說明，被告五人均為食品業者，卻未落實「食品良好衛生規範準則」，對於管制溫度、確保原食材品質、防止交叉污染等制度未落實，高一書舉例，周日豪及阮姓實習生及胡清富，在處理店內粿條時，將已拆封升溫粿條常溫置於桌面下方層架之置物籃，而該置物籃竟鄰近水溝。高一書表示，拆封之粿條應低溫保存，若長期置於溫暖潮濕環境易受病原性生物汙染，足見被告五人未落實食品安全規範。
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