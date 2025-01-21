影／寶林茶室食物中毒案 檢方過失致死罪起訴五人

寶林茶室A13店食物中毒案，導致6死、24傷，台北地檢署去年3月28日對寶林負責人黎仿軒、店長、2廚師限制出境、出海，經過將近10個月偵辦，台北地檢署宣布偵查終結，並依食品安全衛生管理法、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴黎仿軒等5人。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書上午舉行記者會，表示被告負責人黎仿軒、廚師王順德、周日豪以及阮姓實習生、代班廚師胡清富五人，均係犯食品安全衛生管理法第49條第四項、第二項之過失，並違反同法第44條第一項第2款、第15條第一項第4款致危害人體健康，以及刑法276條過失致死、第284條過失傷害等罪嫌，提起公訴。