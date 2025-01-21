快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

影／寶林茶室食物中毒案 檢方過失致死罪起訴五人

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

寶林茶室A13店食物中毒案，導致6死、24傷，台北地檢署去年3月28日對寶林負責人黎仿軒、店長、2廚師限制出境、出海，經過將近10個月偵辦，台北地檢署宣布偵查終結，並依食品安全衛生管理法、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴黎仿軒等5人。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書上午舉行記者會，表示被告負責人黎仿軒、廚師王順德、周日豪以及阮姓實習生、代班廚師胡清富五人，均係犯食品安全衛生管理法第49條第四項、第二項之過失，並違反同法第44條第一項第2款、第15條第一項第4款致危害人體健康，以及刑法276條過失致死、第284條過失傷害等罪嫌，提起公訴。

高一書說明，被告五人均為食品業者，卻未落實「食品良好衛生規範準則」，對於管制溫度、確保原食材品質、防止交叉污染等制度未落實，高一書舉例，周日豪及阮姓實習生及胡清富，在處理店內粿條時，將已拆封升溫粿條常溫置於桌面下方層架之置物籃，而該置物籃竟鄰近水溝。高一書表示，拆封之粿條應低溫保存，若長期置於溫暖潮濕環境易受病原性生物汙染，足見被告五人未落實食品安全規範。

寶林茶室A13店食物中毒案檢方日前偵結，上午由台北地檢署襄閱主任檢察官高一書（圖）宣布，將對被告黎仿軒等五人依過失致死等罪嫌提起公訴。記者曾原信／攝影
寶林茶室A13店食物中毒案檢方日前偵結，上午由台北地檢署襄閱主任檢察官高一書（圖）宣布，將對被告黎仿軒等五人依過失致死等罪嫌提起公訴。記者曾原信／攝影

寶林茶室 過失致死 食品安全 食物中毒

延伸閱讀

3疏失釀6條人命！寶林茶室過失致死等罪起訴5人 廚師求重刑、實習生也遭起訴

寶林茶室食物中毒案 北檢依過失致死罪起訴5人

蘆洲環堤大道Y形岔路再奪命！小貨車送年菜闖紅燈撞死上班騎士

寶林茶室食物中毒釀6死事件 北檢10點公布調查結果

相關新聞

粿條逾63小時未冰…環境悶熱潮濕 官方首證實：邦克列酸毒本土生長

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查共有33人食用「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食物中毒，其中6人不幸死亡，經相驗解剖...

3疏失釀6條人命！寶林茶室過失致死等罪起訴5人 廚師求重刑、實習生也遭起訴

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署今偵結，依食品安全衛生管理法過失致危害人體健康、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴負責...

12強國手林立曖昧私訊女子遭恐嚇 2當事人原來是這身分

去年世界棒球12強賽奪冠功臣之一的樂天桃猿隊長林立最近傳出桃色糾紛，12強比賽期間，疑與一名女子曖昧私訊嘴砲，遭對方何姓...

知名鼎興牙材何宗英詐永豐銀6.69億 高院減為6年4月刑

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚，被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地方法院認定永豐銀行遭詐6億69...

影／寶林茶室食物中毒案 檢方過失致死罪起訴五人

寶林茶室A13店食物中毒案，導致6死、24傷，台北地檢署去年3月28日對寶林負責人黎仿軒、店長、2廚師限制出境、出海，經...

高雄里長被控侵吞活動經費 二審認「未暗槓」從輕改判

高雄市前鎮區竹內里長蘇慶忠為里上舉辦中秋活動，不僅向鄰長募款8萬6000元，還向中油浮報餐費補助，高雄地院依公益侵占罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。