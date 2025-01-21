3疏失釀6條人命！寶林茶室過失致死等罪起訴5人 廚師求重刑、實習生也遭起訴

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署今偵結，依食品安全衛生管理法過失致危害人體健康、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴負責人黎仿軒、王姓分店長、周姓主廚、胡姓代班廚師、阮姓實習生，其中具體對黎仿軒求處4年以上徒刑、胡姓代班廚師求處4年2月徒刑。

北檢調查三點疏失導致食物中毒案，負責人、廚師、實習生等人去年3月至3月24日，涉沒有冷藏保存開封後的粿條，隨意將已拆開粿條常溫放置在桌面下方層架置物籃內，緊鄰地面及水溝，由於店租3月31日到期將沒煮完的粿條，多次混裝到新開封的粿條，使食材交叉汙染，且使用一斤塑膠袋當作手套抓取粿條。

檢方指出，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長並產生邦克列酸毒素，必須是「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」，比對北市信義區3月14日3月17日氣溫漸升（平均氣溫從17.7度至21.4 度 ），3月18日降溫（平均氣溫16.8 度3月19日15.3度 C）， A13營業後關閉空調，周、阮、胡等人下班前水柱沖洗廚房地面，汙水由置物籃側的水溝排放，達到符合邦克列酸生長環境；3月19日至 24 日間，販售餐點「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」使用粿條均受邦克列酸毒素汙染。

北檢指出，寶林實際負責人黎仿軒未善盡教育訓練義務，輕忽食品衛生安全，罔顧消費者權益，過失情節及犯罪所生危害均屬重大，甚且犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，具體求處 4年以上有期徒刑。

胡清富身為廚師，卻未注意食材保存方式，未落實防止交叉汙染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，又其供述避重就輕、隨提示證據資料而更異供述，態度不佳，具體求處 4年2月以上有期徒刑。