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台中里長辦公室遭轟1槍 10里民泡茶中…驚嚇抱頭竄逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子得知弟弟及朋友烤肉和清水區高美里里長口角，雙方衍生包圍砸車衝突，楊就和弟弟等4人上門示威，不顧里辦公室內有10多人泡茶聊天，直接朝內轟了一槍，造成里民驚嚇竄逃；法院以楊嚴重危害治安依槍砲等罪判他5年6月，可上訴。

檢警調查，楊弟2023年7月9日晚上和堂哥、柯姓友人到清水區進興廟參加烤肉活動，過程中因堂哥和高美里里長口角，楊弟見對方人多勢眾要離開卻遭包圍，脫身回去找哥哥時，對方人馬也跟著上門砸車。

楊男為幫出氣，再和弟弟、洪姓及柯姓男子回到高美里里長服務處示威，楊攜帶1把改造手槍、6顆子彈及西瓜刀，深夜11點多到場見服務處開放，裡面有10多人在泡茶聊天，楊弟先下車踹破玻璃門，洪男手持西瓜刀威嚇屋內的人，柯則在旁助陣。

楊男則從戶外朝服務處鐵皮轟了1槍，服務處內人群隨即嚇到四散，但楊男彈匣沒固定好掉落，遺留3顆子彈在現場，4人示威後離去，隔天再陸續向警方投案。

台中地院審理時，楊男等4人均坦承不諱，與現場目擊者證詞相符，也有扣案槍彈、刀械及監視器畫面可佐。

法院審酌，楊男持槍彈在公眾得出入的里長服務處開槍，造成在場人恐懼不安，危害社會秩序重大，犯後雖不符合自首減刑要件，但仍自行投案、犯後坦承，依槍砲、妨害秩序等罪判他5年6月，另楊弟、洪男及柯男各判5至7月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

槍砲彈藥 清水區 自首

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