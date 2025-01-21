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高雄里長被控侵吞活動經費 二審認「未暗槓」從輕改判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前鎮區竹內里長蘇慶忠為里上舉辦中秋活動，不僅向鄰長募款8萬6000元，還向中油浮報餐費補助，高雄地院依公益侵占罪判蘇1年6月，他上訴後撤銷改判，高雄高分院僅認為構成使業務登載不實，改處3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

2021年9月，蘇慶忠為了舉辦中秋晚會，召集里內其他鄰長開會，蘇直言因晚會經費不足，希望其他鄰長捐款贊助，20多名鄰長陸續捐款2000元至6000元不等，整個晚會總共募得8萬6000元經費。

活動前夕，蘇向麵包坊訂購2190個蛋糕，每個價值40元，總計8萬7600元，但蘇卻擅自拿麵包坊的空白收據，自行填入單價、數量各為200元、490個，以總金額為9萬8000元，向前鎮區公所申請中油補助。

同年12月中，中油將補助金額匯入麵包坊帳戶，麵包坊老闆娘察覺有異，詢問蘇男「訂購金額好像不一樣」，蘇僅回覆「知道了」，隔日再到麵包坊，領取補助金與實際訂購費用的差額，將1萬390元差額放入自己口袋，包含之前向鄰長募款的經費，辦一次中秋活動共涉貪9萬多元。

高雄地院審理時，蘇否認涉案，稱中油補助款不夠支應中秋節活動經費，鄰長才發動捐款，他只是暫時保管捐款，且與鄰長開會時提到該捐款除支應中秋節活動外，也會用其他活動，絕無據為己有之意。

但法官認定，中油公司已補助10萬元，且訂購蛋糕的金額未超過10萬元，再加上竹內社區發展協會的結餘還有15萬多元，蘇根本不用向鄰長們募款辦活動，不採信他的說詞，依依侵占公益罪判刑1年6月、偽造文書罪判刑4月，得易科罰金。

全案上訴高雄高分院，二審合議庭認為，自由樂捐是鄰長提議，里上中秋活動實際花費為10萬4660元，與中油9萬7990元回饋金仍有6670元差額；另隔年里上舉辦春節、兒童節活動，花費8萬6960元，超過所收的8萬6000元捐款，可見蘇慶忠並未將捐款挪為私用。

合議庭認定蘇應不構成公益侵占罪，但他指示協會出納製作內容不實的捐款收據，仍有業務登載不實罪犯行，改處3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並要向公庫支付20萬元。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

侵占 偽造文書 募款 捐款

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