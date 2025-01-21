板新傑仕堡強蓋豪華健身房 新光金前董座吳東進違證交法起訴求刑5年

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面、硬體等各種資源，打造個人名下公司傑仕堡健身經營的豪華健身房，造成新光人壽近億元損失。新北地檢署今依違反證交法非常規交易及證交法、保險法特別背信罪將吳東進和3名配合他違背公司治理的新壽高層，並對吳東進求處5年徒刑。

同案被起訴的，包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓。檢方調查後，認為吳東進等4人行為，嚴重違反公司治理，破壞金融保險業最重要的信賴基礎，造成新壽9947萬餘元損失，對新光金、新壽帶來影響甚鉅的重大損害。