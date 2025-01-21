聽新聞
0:00 / 0:00
板新傑仕堡強蓋豪華健身房 新光金前董座吳東進違證交法起訴求刑5年
新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面、硬體等各種資源，打造個人名下公司傑仕堡健身經營的豪華健身房，造成新光人壽近億元損失。新北地檢署今依違反證交法非常規交易及證交法、保險法特別背信罪將吳東進和3名配合他違背公司治理的新壽高層，並對吳東進求處5年徒刑。
同案被起訴的，包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓。檢方調查後，認為吳東進等4人行為，嚴重違反公司治理，破壞金融保險業最重要的信賴基礎，造成新壽9947萬餘元損失，對新光金、新壽帶來影響甚鉅的重大損害。
檢察官認為，吳東進年近80，長年經營新光金控及新光人壽，卻未區分公司利益，將自己公司和自己個人經營公司的利益混淆，形同以公濟私，使新光人壽誠信經營的公司治理觀念，面對個人利益時蕩然無存，經考量其犯行和年事已高等因素，向法院建請求刑5年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言