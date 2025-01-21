快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

聽新聞
0:00 / 0:00

板新傑仕堡強蓋豪華健身房 新光金前董座吳東進違證交法起訴求刑5年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面、硬體等各種資源，打造個人名下公司傑仕堡健身經營的豪華健身房，造成新光人壽近億元損失。新北地檢署今依違反證交法非常規交易及證交法、保險法特別背信罪將吳東進和3名配合他違背公司治理的新壽高層，並對吳東進求處5年徒刑。

同案被起訴的，包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓。檢方調查後，認為吳東進等4人行為，嚴重違反公司治理，破壞金融保險業最重要的信賴基礎，造成新壽9947萬餘元損失，對新光金、新壽帶來影響甚鉅的重大損害。

檢察官認為，吳東進年近80，長年經營新光金控及新光人壽，卻未區分公司利益，將自己公司和自己個人經營公司的利益混淆，形同以公濟私，使新光人壽誠信經營的公司治理觀念，面對個人利益時蕩然無存，經考量其犯行和年事已高等因素，向法院建請求刑5年。

新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面、硬體等各種資源，打造個人名下公司傑仕堡健身的豪華健身房，造成新壽近億元損失，遭新北檢起訴並求處5年徒刑。圖/聯合報系資料照片
新光金控、新光人壽前董事長吳東進，涉嫌挪用新光人壽「板新傑仕堡」樓面、硬體等各種資源，打造個人名下公司傑仕堡健身的豪華健身房，造成新壽近億元損失，遭新北檢起訴並求處5年徒刑。圖/聯合報系資料照片

保險 健身房 吳東進 新光人壽 新光金

延伸閱讀

獨／吳東進涉板新傑仕堡案遭檢察官起訴 求處5年有期徒刑

封關在即 法人：台股觀察川普政策及日本央行動態

解資金需求 新壽推「經濟紓困」、「貸就福」借款優惠

赴泰旅遊慘遭賣豬仔！傳上海健身房逾30員工被上司出賣 困緬詐騙園區

相關新聞

粿條逾63小時未冰…環境悶熱潮濕 官方首證實：邦克列酸毒本土生長

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署調查共有33人食用「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食物中毒，其中6人不幸死亡，經相驗解剖...

3疏失釀6條人命！寶林茶室過失致死等罪起訴5人 廚師求重刑、實習生也遭起訴

寶林茶室Ａ13店食物中毒案，台北地檢署今偵結，依食品安全衛生管理法過失致危害人體健康、過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴負責...

12強國手林立曖昧私訊女子遭恐嚇 2當事人原來是這身分

去年世界棒球12強賽奪冠功臣之一的樂天桃猿隊長林立最近傳出桃色糾紛，12強比賽期間，疑與一名女子曖昧私訊嘴砲，遭對方何姓...

知名鼎興牙材何宗英詐永豐銀6.69億 高院減為6年4月刑

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚，被控向永豐銀行詐貸18億元，台北地方法院認定永豐銀行遭詐6億69...

影／寶林茶室食物中毒案 檢方過失致死罪起訴五人

寶林茶室A13店食物中毒案，導致6死、24傷，台北地檢署去年3月28日對寶林負責人黎仿軒、店長、2廚師限制出境、出海，經...

高雄里長被控侵吞活動經費 二審認「未暗槓」從輕改判

高雄市前鎮區竹內里長蘇慶忠為里上舉辦中秋活動，不僅向鄰長募款8萬6000元，還向中油浮報餐費補助，高雄地院依公益侵占罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。