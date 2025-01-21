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氣同鄉投訴講話大聲 泰國移工刺11刀殺人…今重判10年半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

泰國移工阿比與另名同鄉是苗栗縣銅鑼鄉一間水泥公司的同事，2024年底時，阿比在宿舍講電話，因不滿同鄉反映他講話太大聲，憤而持水果刀朝同鄉刺11刀致死。一審判阿比9年10月徒刑，二審今宣判，撤銷原判決，改判10年6月，仍可上訴。

起訴指出，泰國籍移工阿比（譯名）與另名同鄉都是苗栗縣銅鑼鄉一間水泥公司員工，平時都住在公司提供的宿舍二樓內，2023年12月8日晚間8時許，阿比在宿舍二樓房間講電話，同鄉則在一樓與同事飲酒，同鄉酒後上樓向阿比抱怨「音量太大」，引發阿比不滿。

阿比持水果刀朝同鄉的胸部、腹部、腰部處猛刺11刀，同鄉受傷後不支到地，其他同公司移工聽到呼救聲後，上樓查看，趕緊撥打救護車送醫，但該名同鄉仍因多處刀傷併發敗血症身亡，阿比在醫院時，向警方坦認犯行，全案依殺人罪送辦。

阿比辯稱，同鄉當時有喝酒，要他講話小聲時，也有出言辱罵、挑釁，甚至有揮拳打人，遭攻擊倒地發現有水果刀，才持刀反擊自保。

一審認定，阿比辯稱是同鄉身材高大，為了抵抗才拿刀回擊亂刺，不過當時地面仍有其他瓶罐、繩索等工具可用，卻選擇拿刀回擊，說法已有疑問，而且阿比明知當時樓下有其他同事，若當時是遭攻擊，大可大聲呼救，但卻捨此不為，拿刀回刺。

一審也發現，依據現場監視器等證據，當時死者是徒手上樓，若當時阿比手上有拿刀，逃離機會更高，但卻留在現場，可見當時已非出於自我防衛的意思，加上阿比當時是持刀刺傷死者多達11處，多處刺傷重要器官，致肝脾胃等臟器破裂，堪認阿比有殺人犯意，依殺人罪判刑9年10月，全案上訴台中高分院後，今天審結。

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泰國籍移工阿比涉在去年持刀刺死同鄉，二審今改重判10年6月。圖／本報系資料照
泰國籍移工阿比涉在去年持刀刺死同鄉，二審今改重判10年6月。圖／本報系資料照

同事 宿舍 殺人 泰國 移工

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