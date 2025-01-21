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德芳教養自閉症院生遭虐死 母不同意減刑…主嫌今重判9年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣德芳教養院李姓院生在2021年7月間，因橫紋肌溶解症身亡，教養院林姓組長、賴姓助理、周姓女教保員被控涉私行拘禁致死罪，一審判三人7年2月至8年10月不等徒刑，全案上訴後，歷經一年多的審理，審理期間，李生母親曾出庭表示，拒絕和解，今天審結宣判，林遭改判9年10月，周女獲改判3年8月，賴則維持一審刑度7年10月。

全案今在台中高分院審結宣判，由審判長周源希、陪席法官楊陵萍、受命法官林美玲組成的合意庭宣判，仍認定三人涉犯私行拘禁致人於死罪，但三人刑度撤銷改判，林姓組長一審原判8年10月，今改判9年10月，賴男一審判7年10月，二審仍維持刑度，周女一審判7年2月，今改判3年8月，仍可上訴。

此案在台中高分院審理期間，法官曾詢問李生母親和解意願，因涉案賴男、周女都有表達希望調解的意願，不過李母直說，「我不要錢，只要事實的真相」，如果被告道歉、調解是為了減刑，她不同意調解。

檢方調查，苗栗德芳教養院李姓院生有自閉症，李母在2013年開始，委由德芳教養院全日照顧，但2021年7月29日中午，李出現情緒躁動狀況，周女、林男、賴男等人，以徒手毆打、綑綁方式，將李拘束在房間內，李一度掙脫後，又被綑綁毆打。

同日下午2時許，李因橫紋肌溶解症、局部腦浮腫、蜘蛛網膜下腔出血等傷勢，造成惡性高熱、代謝性衰竭，送醫不治，林男等人被檢方依私行拘禁致死罪起訴。

苗栗德芳教養院生遭虐死案，全案上訴台中高分院，三名被告與委任律師出庭答辯。圖／本報資料照
苗栗德芳教養院生遭虐死案，全案上訴台中高分院，三名被告與委任律師出庭答辯。圖／本報資料照
苗栗德芳教養院生遭虐死案，案件在台中高分院審理時，李母（左白衣）在律師陪同下出庭，不願與被告調解。圖／本報資料照
苗栗德芳教養院生遭虐死案，案件在台中高分院審理時，李母（左白衣）在律師陪同下出庭，不願與被告調解。圖／本報資料照

房間 教保員 母親 自閉症 苗栗縣

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