「善意無法解決紛擾」 李怡遺孀對女兒提加重誹謗告訴

「李怡先生一生追求言論自由，為自由寫作於垂幕之年來台，我希望他的女兒能了解父親的精神思想和價值觀。」已故香港作家李怡遺孀邱近思遭李怡前妻女兒質疑侵吞父親遺產，跨海控告邱近思詐欺。邱近思昨召開記者會，一一反駁李怡女兒的指控，表示深刻體認「善意無法解決整個紛擾」，決定對李怡女兒提出加重誹謗告訴，「我和女兒，是李怡最親近和在意的家人。我為這樣的發展感到深切痛心和遺憾，但似乎已經沒有其他選擇。」

李怡二○二一年來台，隔年辭世。邱近思去年出版「我與李怡」，透露兩人在李怡逝世前四個月結婚。但李怡女兒認為父親不可能委託邱近思代筆寫回憶錄、籌劃出版著作全集，也質疑結婚證書簽章並非父親筆跡，並指控邱近思涉嫌盜領李怡帳戶存款逾兩百萬，跨海控告邱近思詐欺、謀奪遺產。

邱近思表示，和李怡相識於一九八二年，兩年後受他邀請加入「九十年代」雜誌共事十四年。八○年代曾交往五年，後因不想破壞他家庭分手，期間保持密切聯繫，為他處理一切在台事務，主要與文稿有關。二○○八年他前妻過世後才重拾舊緣。

她表示，結婚一事由李怡主動提出，但因李怡的外國人身份及疫情一度受阻。其後李怡以文字告知自己年齡很大，「希望好好跟你過日子和安排後事」，希望邱近思陪他去加拿大駐台辦事處辦單身證明。她提出此一單身證明，宣誓文件第一條即為「本人將與邱近思女士結婚」。之後兩人一起去大安戶政事務所提交所有文件，並在戶政人員面前分別在「結婚登記申請書」上簽名。除了拍婚照，還換了配偶欄有他名字的身份證，證明婚姻最重要的戶籍謄本也登載了結婚資料。

「若非他的自由意識，沒有人能強迫他做這些事。」邱近思指出，結婚書約上的簽名欄目寫明「簽名或蓋章」，書約上方的「李秉堯(禮怡本名)與邱近思合意結婚……」，李秉堯三字由李怡親自填寫。下方有一處李秉堯確實是由她代簽，但李怡親自蓋章。同一張文件上李怡親筆簽名及寫下地址，真實性及意願不容造假。

邱近思表示，李怡在生命最後階段特別告訴她提款卡所在及密碼，囑她去提款應付未來可能的開支。他過世後，她先後到兩家銀行辦餘額證明，兩家都不約而同善意建議先提一些錢出來做家用，因為財產餘額是固定的，不會因此而改變。後經一位律師朋友提醒不妥，因原銀行已關閉戶頭無法匯入，已全數匯回至另一家他開戶後從未使用過的帳戶內。邱近思強調，李怡遺產至今仍全在他名下，並未短少。

李怡大女兒提到二○○七年的遺囑在香港仍有效，邱近思駁斥，香港「遺囑條例」第卅章第十四條寫明：立遺囑人於簽立遺囑後締結婚姻，該遺囑即予撤銷。女兒向媒體表示，疫情期間父親因加拿大實施入境限制，只好來台灣。邱近思表示，李怡同時具加國公民身份，只需在家隔離十四天即可，沒有入境問題，「他來台灣，是他的自由選擇，希望和我共度餘生。」