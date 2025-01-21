有夠無聊！褲檔放鋁罐去碰逛街女臀部 判2月

高職畢業的張姓男子，周日上午逛寶雅時，竟無聊地將鋁罐放進褲檔內，趁不認識的女子專注於挑東西時，行經後方以鼓起的鋁罐去碰女子臀部，女子氣得報警，桃園地院審結，依性騷擾防治法的性騷擾罪，判張男2月或易科6萬元罰金，可上訴。

犯罪事實指出，39歲張姓男子A女互不相識，詎料，張男竟意圖性騷擾，於2024年3月24日早上11時，在桃園市中壢區新生路的寶雅中壢新生店，將鋁罐放進褲檔內，並趁A女逛街未防備且不及抗拒之際，走至A女後方並以鋁罐碰觸A女臀部，以此方式對A女性騷擾得逞，經A女報警處理，將張男通知到案；檢警調查時，張男於警詢及偵查中坦承不諱。

法官審酌，被告為逞一己私慾，竟趁被害即告訴人A女不及抗拒之際，以鋁罐碰觸告訴人臀部，侵害A女身體及性自主決定權，顯然欠缺對於他人身體自主權之尊重，並造成A女身心受影響，考量被告已坦承犯行，惟未與告訴人達成和解或取得其原諒，犯後態度非佳。