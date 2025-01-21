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劉向婕夫妻涉詐 分判10年、15年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

女子劉向婕與丈夫杜秉澄涉成立水房，與助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近二千三百萬。台北地方法院昨宣判，杜秉澄、劉向婕犯洗錢等罪判處應執行十五年、十年徒刑。

羈押中的杜秉澄、劉向婕昨到庭聆判，審判長諭知十年以上重刑後，二人表情沉重不語，眼神也無交流，在法警戒護下還押。

劉向婕是國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧姊姊，事件與徐巧芯無關。檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，二○二三年一月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年八月七日起詐騙五十三名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢二二八九萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共五十二罪，應執行有期徒刑十五年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共五十二罪，應執行有期徒刑十年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共五十三罪，分別應執行有期徒刑八年、六年。

洗錢 詐欺 詐騙

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