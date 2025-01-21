一屋二賣判建商違約 作價手法曝光

吳姓男子6年前以496萬元購入高雄苓雅區預售建案，與建商談好提高虛報購入價，以便獲取較高核貸金額。之後房地產上漲，他拒絕建商加價要求，該屋被以798萬元出售他人，吳男氣得向建商求償。高雄地院認定建商解約不合法，應付吳男194萬餘元。

據了解，吳男購入住宅鄰近漢神百貨、光榮碼頭等，實價登錄資料，曾以每坪23萬多元成交，目前每坪42萬到50萬元不等。

一名連鎖仲介公司協理說，20多年前常聽聞買方「高報」購入房屋價金，獲取更多貸款金額，此案不排除是買方能多貸款、建商也藉此墊高「地板價」，但買房若製作AB買賣契約，買方缺乏保障，且進入核貸階段被揭穿，還有涉詐欺罪嫌之虞，不贊成用此方式。

判決指出，吳男加入臉書某知名購屋社團，2019年10月經社團創辦人介紹，向建商購入預售屋，買賣價金談妥496萬元，但為拉高單坪售價，向銀行貸更多款，房價填寫620萬元，124萬價差再提供裝潢折價。

吳男提告主張，簽約後付訂金、簽約金、代收款及工程款等共120萬元給建商，但3年後，建商卻通知每坪加價3萬元，總價漲至555萬元才願意交屋。吳男不理會，隔年該屋被以798萬元售出，他要求建商賠償已繳的訂金、工程款、違約金和賣出的302萬元差額，合計496萬元。

建商反駁稱，雙方契約就是房價620萬元，非496萬元，因吳男未付清合約內款項才解約，且雙方解約後才轉售房屋，不構成違約。

高雄地院審理時從相關對話紀錄、同個社團購物者，認定該屋實際買賣價金為496萬元，但建商寄給吳男的存證信函，卻要求以620萬元合約價履約，建商解約不合法，判應返還已繳的120萬元工程款，並賠償74萬元違約金，房屋轉售價差則免賠，全案可上訴。