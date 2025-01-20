基隆兩校疑食物中毒…議員嚴格批評供餐廠商挨告 檢方不起訴

基隆市深美國小先前發生疑似食物中毒事件，基隆市議員張之豪對供餐廠商多所批評，經衛生局調查無法認定是食物中毒，廠商控告涉嫌加重誹謗。基隆地檢署檢察官偵訊後，認為張的用詞雖然尖銳，但事涉公共事務，且有所依據，與誹謗罪構成要件不符，處分不起訴。

檢警調查，張之豪2013年10月14日在臉書粉絲專頁貼文，「蘿蔔煮魚、番茄豆腐、炒油菜、金茸蛋花湯、鮮奶。深美國小的小朋友，昨天在學校裡吃的菜單，是這樣。昨晚開始，12個學童不適，腹痛、嘔吐、急診送醫。深美國小的營養午餐廠商，叫做『000』。五個月前，武崙國小15學童喝牛奶，食物中毒，也是『〇〇〇』。『000』自從謝國樑上任後，在基隆各校標案中，無所不利、所向披靡。現在成功國小、建德國小營養午餐，還是這家廠商。這家廠商不用徹查嗎？基隆市政府有在把關」、「徹底徹查『〇〇〇』這間廠商到底是冰箱壞了還是心肝壞了。」

被點名的廠商認為張之豪的言論，足以詆毀業者社會評價及商譽，控告張涉犯加重誹謗及妨害信用罪嫌。警方製作相關筆錄後，將全安函送法辦。

檢察官偵訊時，張之豪坦承有在臉書發文評論廠商，但並沒有誹謗犯意。他是在接獲民眾陳情，深美國小發生疑似食物中毒事件，又看到聯合報報導這起事件，以及基隆市長辦公室在食安平台，發布相關訊息，指相關責任待後續調查釐清的留言。他深入追查，發現負責廠商也曾經在武崙國小，發生營養午餐疑似食物中毒事件，詢問學校人員，發現後來不了了之。他是依基隆市議員職責，對市政做出質疑與評論。

檢察官依張提出的媒體報導、食安平台資訊及學校營養午餐得標資訊，採信張的辯詞，難認主觀上有妨害名譽及信用犯意。張之豪雖以尖銳用詞，針貶學生食品安全事務，但所涉事項屬公共事務有關，可受公評，雖有負面批評言論，難認已達足以貶損廠商人格或人性尊嚴，與刑法誹謗罪構成要件不符，予以不起訴處分。