今年首件！偵辦案件即時拍賣犯罪所得 他花40萬買下奧迪名車

宜蘭地檢署偵辦詐欺案件，查扣犯罪所得奧迪名車，為避免車輛放久折損價格，檢方要求行政執行署立即執行拍賣變價，今天吸引嘉義遠道而來的競標買家，一直擔心「好怕買不到！」最終以40萬元拍定成交，成為今年全國首宗偵查中查扣物即時變價的案例。

深灰色奧迪A8自小客車於103年4月出廠，里程數只有11萬多公里，車況維持相當好，改裝配備一應俱全，帥氣亮眼。

法務部行政執行署宜蘭分署表示，奧迪一直以來都是以先進科技著稱，在業界標榜「創新科技，定義未來」，民眾對該車輛詢問度相當高，宜蘭分署上周公告拍賣，特別在拍賣前給予賞車時間，讓民眾仔細查看車輛內外狀況。

今天拍賣日，吸引一名自嘉義遠道前來競標的買家，他表示，昨天就先到宜蘭旅遊泡溫泉，不想空手而回，「今天就要把車開回家，希望過年就能開著新車出遊！」現場經過輪番加碼5次後，最後以40萬元拍定，剛好就是底價。

宜蘭地檢署表示，為避免財產價值因偵審程序的進行，時間拖長而減損價格，耗費保管經費，這是今年全國首宗偵查中查扣物即時變價案例，保全扣押物的價值，拍賣價金將由地檢署保管。

宜蘭地檢署偵辦詐欺案，查扣犯罪所得奧迪名車，為避免車輛放久折損價格，行政執行署立即執行拍賣變價，最終以40萬元拍定，成為今年全國首宗偵查中查扣物即時變價的案例。圖／宜蘭地檢署提供 拍賣前，開放賞車檢視車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供 拍賣前，開放賞車檢視車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供 宜蘭地檢署偵辦詐欺案，查扣犯罪所得奧迪名車，為避免車輛放久折損價格，行政執行署立即執行拍賣變價，最終以40萬元拍定，成為今年全國首宗偵查中查扣物即時變價的案例。圖／宜蘭地檢署提供 宜蘭地檢署偵辦詐欺案，查扣犯罪所得奧迪名車，為避免車輛放久折損價格，行政執行署立即執行拍賣變價，最終以40萬元拍定，成為今年全國首宗偵查中查扣物即時變價的案例。圖／宜蘭地檢署提供