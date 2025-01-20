全國首例！ 新竹關西鎮農會選舉爆候選人行賄

新竹縣關西鎮農會將在2月舉行農會會員代表選舉，不過檢方卻提前掌握情資，懷疑其中一名會員代表候選人涉嫌行賄，以發送雞蛋禮盒、豬肉等方式買票，為全國首宗農會會員代表選舉賄選案，涉賄的朱姓被告訊後以5萬元交保。

新竹地檢署表示，關西鎮農會將在2月間將進行農會會員代表選舉，檢方接獲情資，關西鎮農會朱姓候選人為求順利當選會員代表，基於對於有選舉權之人，行求、交付財物，而約其選舉權一定之行使之犯意，於從去年底的12月開始到今年1月間，在不同處所，陸續發送具有一定市價的雞蛋禮盒、豬肉。

檢方指出，朱姓候選人將這些雞蛋禮盒分送給關西鎮農會會員多人，還約他們要因此支持朱姓候選人，以讓朱當選會員代表。