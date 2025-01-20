凌虐3歲繼子釀昏迷 「狠父從小挨打」開庭向妻小道歉：怕他也變不良少年

桃園24歲吳姓男子去年3月與劉姓女子結婚，涉嫌於去年3至6月時在超商及家中多次以拳腳、棍棒凌虐3歲李姓繼子，檢警調查後依家暴殺人未遂等起訴吳男。桃園地院今開庭，吳男表示無殺人犯意，稱擔心孩子像他以前一樣成為不良少年，和妻小道歉做出觸法的管教舉動。

桃園地院今二度開準備程序庭，對於檢方起訴妨害幼童發育罪，吳男承認犯行，另家暴之殺人未遂罪他則否認犯罪，強調自己在超商或是家裡的舉動皆無殺人犯意。

吳男說，非常對不起小孩及妻子「我不是合格的父親」，自己過去也是這樣被打到大，因害怕小孩和他以前一樣在青少年時期成為不良少年，因此做出不良的管教方式觸犯了法律，懇請庭上給予機會回饋社會，承諾會定期到地檢署報到，也會接受司法判決，相當抱歉自己的行為造成司法資源花費；另2月將與妻子進行離婚調解。

目前吳男在押中，1月23日羈押期滿，其辯護人表示被告將與妻子離婚，應該已無情誼，因此應無串證之虞，若無法交保也希望能解除禁見。

起訴指出，吳男前年3月成為3歲李童繼父，並經常帶李童到任職超商上班。吳男去年4月14日在超商內持棍棒毆打李童，造成孩子腳部紅腫、條狀傷痕及鼻側流血；同年6月26日因孩子排便在褲子，在超商內抓著孩子頭髮拽至地面，連續9次腳踹加4次拳毆。

7月1日在家中因孩子仍不承認排便在褲子上，吳男持愛心小手及徒手毆打孩子，並將孩子推倒在地至少8次，造成李童硬腦膜下出血、疑似肝臟及脾臟損傷、左側眼眶骨折、右側鎖骨骨折及全身多處新舊瘀傷等傷勢，送醫後曝光整起案件。檢方認為吳男犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，建請從重量刑5年6月。

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