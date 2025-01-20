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台中婦駕車疑未停讓 行人斑馬線上遭撞多處擦挫傷

中央社／ 台中20日電

台中南屯日前發生自小客車與行人碰撞事故，警方今天表示，54歲廖姓女子駕車左轉，疑未禮讓行人先行，導致走斑馬線的陳姓男子全身多處擦挫傷，將由交通大隊釐清肇事責任。

台中市警察局第四分局表示，17日下午2時30分許，54歲廖女開車沿南屯路二段左轉東興路一段，而行人35歲陳男沿南屯路二段西往東方向走行人穿越道。

警方指出，小客車駕駛疑未依規定暫停禮讓行人優先通行，雙方在路口發生碰撞，造成陳男全身多處擦挫傷，幸無大礙，駕駛經酒測並無飲酒反應，至於肇事責任將由交通大隊調查釐清。

警方呼籲駕駛人，轉彎時要注意，如未依規定停讓行人並致行人受傷，依道路交通管理處罰條例規定，可開罰新台幣7200元到3萬6000元，並吊扣駕照1年。

台中市 行人

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