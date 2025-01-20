退休重臣告鴻海給付6億元獎勵金 新北院證實已分案審理

已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，提告要求鴻海給付逾10億元獎勵金。新北地院證實，該案勞資調解已經失敗，已於去年11月改分「重勞訴」案件進行審理，原告請求金額為6億元。

新北地院指出，全案於去年5月23日收案，先依勞動事件法先行調解，去年11月8日調解不成立，基於請求金額超過600萬元，因此於同月12日改分重勞訴案件審理。