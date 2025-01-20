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退休重臣告鴻海給付6億元獎勵金 新北院證實已分案審理

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，提告要求鴻海給付逾10億元獎勵金。新北地院證實，該案勞資調解已經失敗，已於去年11月改分「重勞訴」案件進行審理，原告請求金額為6億元。

新北地院指出，全案於去年5月23日收案，先依勞動事件法先行調解，去年11月8日調解不成立，基於請求金額超過600萬元，因此於同月12日改分重勞訴案件審理。

新北院表示，戴正吳原起訴請求金額為12億元，在調解不成立移付審理後，減縮請求金額為6億元，並已繳納裁判費474萬2000元。全案今年1月13日首度開庭時，兩造向法官表示合意停止訴訟，依法4個月內若未表示續行審理，法官將視為撤回告訴。

已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，提告要求老東家鴻海給付獎勵金，新北地院證實，該案為「重勞訴」案件，請求金額為6億元。記者邱德祥／攝影
已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，提告要求老東家鴻海給付獎勵金，新北地院證實，該案為「重勞訴」案件，請求金額為6億元。記者邱德祥／攝影

勞動事件法 失敗 新北

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