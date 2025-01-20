退休重臣告鴻海給付6億元獎勵金 新北院證實已分案審理
已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，提告要求鴻海給付逾10億元獎勵金。新北地院證實，該案勞資調解已經失敗，已於去年11月改分「重勞訴」案件進行審理，原告請求金額為6億元。
新北地院指出，全案於去年5月23日收案，先依勞動事件法先行調解，去年11月8日調解不成立，基於請求金額超過600萬元，因此於同月12日改分重勞訴案件審理。
新北院表示，戴正吳原起訴請求金額為12億元，在調解不成立移付審理後，減縮請求金額為6億元，並已繳納裁判費474萬2000元。全案今年1月13日首度開庭時，兩造向法官表示合意停止訴訟，依法4個月內若未表示續行審理，法官將視為撤回告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言