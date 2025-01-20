海陸連長在男士官耳邊吹氣 性騷成立想爭清白又被打臉

海軍陸戰隊一名少校連長被控性騷吳姓中士，連長事後被部隊記過1次及申誡2次，還要賠償吳姓中士8萬元。連長軍旅因騷擾案留下汙點，他提行政訴訟想為自己平反，高高行審理後，認為部隊處分無誤，駁回他請求。

2022年2月16日，吳姓中士在連上值星官桌上填寫簿冊時，連長從後方靠近，伸手按壓、揉捏肩膀，吳男當場說：「這樣不太妥當且不太舒服」，連長仍繼續動作。

同年3月，連上在中山室進行模擬學科測驗，吳男說，他在答題時，連長靠在他耳邊吹氣，他當場反映，「大仔（台語）你靠我這麼近我壓力很大」。

吳男事後向連上輔導長訴苦，向部隊申訴連長性騷擾後，另對連長提告求償10萬元。法院審理後，法官認為連長行為已影響吳男生活及情緒，構成性騷擾，判他應賠償吳男8萬元。

部隊針對性騷擾部分展開調查，前年4月召開申訴會，依據調查結果認定連長構成性騷，對他祭出記過1次、申誡2次處分，連長不服提申覆、訴願都失敗，改走行政訴訟為自己爭取權益。

連長主張，同袍在調查小組作證時，有證詞不一的情況，吳男與其他同袍相處融洽，即便退伍，私下仍有密切聯繫，恐有串證嫌疑，證述內容不能作為適法依據，請求撤銷部隊處分。

不過，高高行審理後，法官依據證人所述，確實與吳男申訴內容大致相符，可補強申訴時的可信性，另連長指吳男與證人串證的說法，並未實質提出說明，無法讓人採信。