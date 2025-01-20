資深藝人張魁、孫情挨告侵占演唱會票款75萬、公然侮辱罪 均不起訴

資深節目製作人郭鶴鳴與資深藝人張魁及孫情，合辦「經典懷念歌曲─璀璨人生」演唱會，郭指控張、孫侵占票款項共75萬元，還因而爆發肢體衝突。台北地檢署今偵結，認演唱會票價為民事帳務糾紛，雙方肢體接觸僅1秒，隨即被旁人拉開「隔空爭論」，難認達強暴脅迫，也難認反覆恣意謾罵，公然侮辱罪嫌給予不起訴處分。

郭提告指出，2023年間與張、孫2人簽立「經典懷念歌曲─璀璨人生」演唱會合作約定書，約定由他負責節目製作，2人負責演出及協助售票業務，張、孫僅各自繳回41萬餘元及14萬元款項，涉侵占剩餘票款42萬餘元及32萬餘元，共75萬元；同年6月間在彩排場地因票款爭執，孫情踢翻郭的辦公桌椅，張手推郭的身體，孫飆罵髒話，張辱罵「郭製作人打人了」，提告業務侵占、強制、公然侮辱罪。

檢方認為，檢唱會的票款除了匯款還有交付現金，從群組對話可知，張魁及孫情曾著動回報有「先售票未收款」情形，難以查證金流，和辦演唱會衍生的民事帳務糾紛，宜循民事途徑處理，難認刑事業務侵占罪。