高雄前檢察官逼女證人上床判刑 證照遭廢止又佯裝律師騙9人

高雄地檢署前檢察官吳傑人涉與女證人性交，被依貪汙罪判刑7年6月確定，不過吳被台中地檢署查出，明知自己已無律師資格，仍佯稱是律師，有律師團隊，替9位民眾打官司，也有寫訴狀卻不出庭的狀況，檢方去年搜索後，聲押吳獲准，起訴後院方裁定以50萬元交保。

台中地檢署調查，吳傑人曾是高雄地檢署檢察官，但在2006年偵辦一起應召站妨害風化案件時，要求女證人與其發生性行為得逞，吳被查出後，遭依貪汙治罪條例判刑7年6月確定，法務部在2021年11月18日廢止吳的律師證照。

不過吳明知已無律師資格，仍從2021年至2024年間，佯稱自己是為律師、有律師團隊等語，致使董姓民眾等9人陷於錯誤，以數萬元不等之代價，委任吳辦理民、刑事訴訟業務。

台中地檢署在今年9月25日執行搜索、通知吳傑人與證人到案說明，經檢察官訊問後，吳涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，禁止通信接見，法院裁定以20萬元交保。

檢察官抗告後，台中高分院發回台中地院，地院在去年10月21日裁定吳羈押禁見，吳在今年聲請具保停押後，台中地院在今年1月16日裁定，吳以50萬元交保，限制住居，停止羈押期間不得對被害人、證人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，台中地檢署今偵結，依詐欺取財、違反律師法等罪起訴。