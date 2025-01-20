快訊

114學測英文／補習班猜中作文考題？大考中心：生活命題難免素材雷同

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄前檢察官逼女證人上床判刑 證照遭廢止又佯裝律師騙9人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄地檢署前檢察官吳傑人涉與女證人性交，被依貪汙罪判刑7年6月確定，不過吳被台中地檢署查出，明知自己已無律師資格，仍佯稱是律師，有律師團隊，替9位民眾打官司，也有寫訴狀卻不出庭的狀況，檢方去年搜索後，聲押吳獲准，起訴後院方裁定以50萬元交保。

台中地檢署調查，吳傑人曾是高雄地檢署檢察官，但在2006年偵辦一起應召站妨害風化案件時，要求女證人與其發生性行為得逞，吳被查出後，遭依貪汙治罪條例判刑7年6月確定，法務部在2021年11月18日廢止吳的律師證照。

不過吳明知已無律師資格，仍從2021年至2024年間，佯稱自己是為律師、有律師團隊等語，致使董姓民眾等9人陷於錯誤，以數萬元不等之代價，委任吳辦理民、刑事訴訟業務。

台中地檢署在今年9月25日執行搜索、通知吳傑人與證人到案說明，經檢察官訊問後，吳涉犯詐欺取財、律師法等罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押，禁止通信接見，法院裁定以20萬元交保。

檢察官抗告後，台中高分院發回台中地院，地院在去年10月21日裁定吳羈押禁見，吳在今年聲請具保停押後，台中地院在今年1月16日裁定，吳以50萬元交保，限制住居，停止羈押期間不得對被害人、證人身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，台中地檢署今偵結，依詐欺取財、違反律師法等罪起訴。

承辦檢察官林彥良指出，吳傑人前為司法人員，因素行不佳而喪失檢察官、律師資格，未自我檢討，還對外宣稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法，非法辦理訴訟業務營利，欺瞞案關的法院、檢察署，嚴重傷害律師執業環境及當事人權益，甚且臨訟以受冤自況，反覆虛捏事實，以誣陷經辦調查官、檢察官及法院為能事，法敵對意識強烈等情，如審判中仍無對告訴人、被害人填補損害的真摯努力，建請法院從重量刑。

高雄地檢署前檢察官吳傑人涉犯貪汙遭判刑，沒有律師證照，吳又佯是律師替民眾違法打官司，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
高雄地檢署前檢察官吳傑人涉犯貪汙遭判刑，沒有律師證照，吳又佯是律師替民眾違法打官司，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

律師 檢察官 詐欺

延伸閱讀

高雄發起罷許智傑、黃捷「雙罷劫」聯署 達一階門檻　

綠號召123自由日高雄集會 批藍白濫刪總預算

高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

警政監林明佐涉貪延押牢中過年 僅一被告獲400萬交保

相關新聞

海陸連長在男士官耳邊吹氣 性騷成立想爭清白又被打臉

海軍陸戰隊一名少校連長被控性騷吳姓中士，連長事後被部隊記過1次及申誡2次，還要賠償吳姓中士8萬元。連長軍旅因騷擾案留下汙...

高雄前檢察官逼女證人上床判刑 證照遭廢止又佯裝律師騙9人

高雄地檢署前檢察官吳傑人涉與女證人性交，被依貪汙罪判刑7年6月確定，不過吳被台中地檢署查出，明知自己已無律師資格，仍佯稱...

高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，去年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖...

剴剴案保母姐妹再涉凌虐2嬰兒 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅凌虐罪起訴

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，台北地檢署再查劉姓姊妹當時照護的幼童，查出她們涉嫌將潘姓嬰兒雙腳張開、跨...

資深藝人張魁、孫情挨告侵占演唱會票款75萬、公然侮辱罪 均不起訴

資深節目製作人郭鶴鳴與資深藝人張魁及孫情，合辦「經典懷念歌曲─璀璨人生」演唱會，郭指控張、孫侵占票款項共75萬元，還因而...

長照機構開直播硬替老人打手槍 荒唐護理師判6月刑定讞

李姓護理師為色情直播賺外快，竟在老人長照機構內趁病患無法反抗，套弄生殖器猥褻，台南地方法院依乘機猥褻罪判李女9月徒刑，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。