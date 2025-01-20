長照機構開直播硬替老人打手槍 荒唐護理師判6月刑定讞

李姓護理師為色情直播賺外快，竟在老人長照機構內趁病患無法反抗，套弄生殖器猥褻，台南地方法院依乘機猥褻罪判李女9月徒刑，沒收不法所得1萬元；台南高分院撤銷，改判6月得易科罰金之刑，李女撤回上訴定讞。

2022年8月底有網友爆料指台南市某養護機構女工作人員在機構內色情直播，在網路交友平台開直播賺外快，影片內容鹹濕煽情，更有不少猥褻養護家的男住民的畫面，引發議論。

台南市社會局派員前往該養護家稽查，並與台南市衛生局及警方聯合調查，李姓女子坦言有在機構內「開直播」。李女說，直播獲利約5千至1萬元。

台南地院審理確認，李女於2022年6月間在男住民的床位旁，利用男住民是腦病變患者，以手套弄他的生殖器「打手槍」，並在UT網站以直播主「護濕沐珞」帳號散布猥褻過程。

一審遭判刑後，李女就量刑上訴。李女說，已於2024年7月22日與被害人達成損害賠償調解，約定分期賠償15萬元，她目前有正當工作，已改過遷善，請求減刑。