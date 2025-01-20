快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，去年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖發現腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，橋頭地檢署檢察官認為陳女有殺人故意，偵結依殺人罪嫌將她起訴，陳移審後由橋頭地院裁定續押。

檢警調查，陳女兩名女兒父親不同，娘家在大社區，母親也是單親，在自助餐店工作，屬於社區中經濟較為弱勢的家庭，生下么女後，陳女因失業被列為脆弱家庭，經社會局協助，在鄰近的教會安置點租屋生活。

去年9月15日晚間8時許，陳女將4個月大的么女獨留在家，她則騎機車外出，長達8天都未返家，直到同年月9月23日上午7時許才回到家中，么女因餓了8天，早已在房間喪命。

當天一早，陳女應將么女送托，她接到社會局來電詢問么女狀況，卻在電話中表明女兒已經死亡，社會局隨即通報救護車趕往安置租屋處，但女嬰已全身發黑、有異味，檢警相驗後，初判為營養不良等因素喪命。

據了解，陳女中秋節前夕帶著大女兒返家，卻將小女兒獨留家中，期間還出席家庭聚會，彷彿忘記女嬰仍等候母親回家，其他家人見女嬰沒有跟隨在陳女身旁，詢問後陳女僅稱在朋友家，沒多做回應。

檢方當時偵辦時，認為陳女身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家中，明顯具有殺人故意，陳女也坦承將女嬰獨留家中，訊後依殺人罪聲押獲准。

橋頭地檢署發現，陳女不在家的8天內，母親及社工都有詢問么女狀況，但陳女卻都謊稱有委託別人照顧，阻斷其他人救援么女的可能，么女經解剖後，確認有臟器萎縮、全身脂肪組織減少、肝細胞內幾無肝醣、腎小管肌球蛋白堆積等營養不良症狀。

橋檢偵結，綜合陳女犯行認定她有殺人故意，今依成年人故意殺害兒童罪嫌將陳女起訴，全案將依國民法官法審理，建請國民法官庭加重其刑。

高雄市陳姓單親母親涉將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，臉書正面照曝光，貼滿四處遊玩的照片。圖／翻攝臉書
高雄市陳姓單親母親涉將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，臉書正面照曝光，貼滿四處遊玩的照片。圖／翻攝臉書
高雄市陳姓單親母親涉將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，臉書正面照曝光，貼滿四處遊玩的照片。圖／翻攝臉書
高雄市陳姓單親母親涉將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，臉書正面照曝光，貼滿四處遊玩的照片。圖／翻攝臉書

小女兒 殺人

延伸閱讀

「高雄－馬祖」直飛包機第三階段啟動　「機+酒」4日自由行9900起

學測第二天 高雄考場4考生未帶合格證件遭扣1級分

高雄男騎士違停神情閃爍 盤查起出4瓶喪屍煙彈送辦

3人推車運屍畫面曝！作家王薀涉精舍命案稱不知情 幫信徒上課被叫「老師」

相關新聞

高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，去年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖...

剴剴案保母姐妹再涉凌虐2嬰兒 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅凌虐罪起訴

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，台北地檢署再查劉姓姊妹當時照護的幼童，查出她們涉嫌將潘姓嬰兒雙腳張開、跨...

男在旅店戲水池跳水2友人以背摔拋入水害癱瘓 法院判刑

阿文（化名）與兩名友人陳男入住屏東縣琉球鄉某旅店，在旅店戲水池玩水、跳水，兩名陳男發現阿文跳水後未起身，竟將阿文從水中撈...

長照機構開直播硬替老人打手槍 荒唐護理師判6月刑定讞

李姓護理師為色情直播賺外快，竟在老人長照機構內趁病患無法反抗，套弄生殖器猥褻，台南地方法院依乘機猥褻罪判李女9月徒刑，沒...

警政監林明佐涉貪延押牢中過年 僅一被告獲400萬交保

刑事局三線二星警政監林明佐在台中市擔任刑大大隊長期間，涉洩密九州博弈集團「小谷」等人，檢方起訴貪汙、洩密等罪，全案在去年...

高雄房價4年漲6成 違約判決讓炒手「作價」手法曝光

吳姓男子2019年以496萬元購入高雄一處預售建案，吳虛報購屋款提高單價，也好向銀行核貸較高金額，後房地產上漲，建商要吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。