高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，去年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖發現腹部全空，肝醣消耗殆盡慘死，橋頭地檢署檢察官認為陳女有殺人故意，偵結依殺人罪嫌將她起訴，陳移審後由橋頭地院裁定續押。

檢警調查，陳女兩名女兒父親不同，娘家在大社區，母親也是單親，在自助餐店工作，屬於社區中經濟較為弱勢的家庭，生下么女後，陳女因失業被列為脆弱家庭，經社會局協助，在鄰近的教會安置點租屋生活。

去年9月15日晚間8時許，陳女將4個月大的么女獨留在家，她則騎機車外出，長達8天都未返家，直到同年月9月23日上午7時許才回到家中，么女因餓了8天，早已在房間喪命。

當天一早，陳女應將么女送托，她接到社會局來電詢問么女狀況，卻在電話中表明女兒已經死亡，社會局隨即通報救護車趕往安置租屋處，但女嬰已全身發黑、有異味，檢警相驗後，初判為營養不良等因素喪命。

據了解，陳女中秋節前夕帶著大女兒返家，卻將小女兒獨留家中，期間還出席家庭聚會，彷彿忘記女嬰仍等候母親回家，其他家人見女嬰沒有跟隨在陳女身旁，詢問後陳女僅稱在朋友家，沒多做回應。

檢方當時偵辦時，認為陳女身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將她獨留在家中，明顯具有殺人故意，陳女也坦承將女嬰獨留家中，訊後依殺人罪聲押獲准。

橋頭地檢署發現，陳女不在家的8天內，母親及社工都有詢問么女狀況，但陳女卻都謊稱有委託別人照顧，阻斷其他人救援么女的可能，么女經解剖後，確認有臟器萎縮、全身脂肪組織減少、肝細胞內幾無肝醣、腎小管肌球蛋白堆積等營養不良症狀。