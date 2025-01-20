剴剴案保母姐妹再涉凌虐2嬰兒 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅凌虐罪起訴

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，台北地檢署再查劉姓姊妹當時照護的幼童，查出她們涉嫌將潘姓嬰兒雙腳張開、跨站椅子蹲馬步，還任由5個月大的蔡姓嬰兒遭另一名嬰兒拉奶嘴掛繩反覆用力勒緊脖子，還戲謔態度錄影，全案今偵結依妨害自由凌虐罪嫌起訴。

起訴指出，「剴剴」案發生後，檢方透過警方轉知家長帶離其他劉姓姐妹照護的嬰幼兒，其中潘母發現潘姓嬰兒有嚴重尿布疹、肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛，懷疑保母根本沒有更換尿布，檢方透過醫師診斷，認定保母劉姓姊姊未按時更換尿布、保持清潔，有害身心健全發展。

檢方循線追查，潘姓嬰兒未滿1歲，肌力不發達，還沒學會走路，雙腳無法站好，2023年9月12日劉姓保母姊妹限制潘姓嬰兒行動，「將潘雙腳張開，使其一腳跨站椅子上，另一腳蹲馬步站地上」，導致上不去也下不來，潘感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，驚嚇的嘶吼喘氣，轉頭伸手求援，仍放任厲聲哭叫未有積極處置，「非人道方式」凌虐未滿1歲嬰兒，妨害行動字走致戕害幼童身心健康及雙腳肌肉、身體骨骼正常發育。

檢方再查，劉姓保母姊姊趁妹妹鼻竇炎手術治療期間，2023年10月29日涉拿布條捆綁蔡姓嬰兒四肢，「雙手反綁在椅背，雙腳捆綁故固定在餐椅上」，還拍照傳給妹妹說「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ，不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好坐穩了」，以非人道待遇凌虐限制行動自由及身心正常發育。

檢方依手機採證調查，劉姓妹妹在2023年9月3日涉任由7個月大的林姓嬰兒對僅5個月大的蔡姓嬰兒動手動腳，以腳抵住蔡姓嬰兒頭部，拉脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊蔡的脖子，彈擊蔡的眼、鼻、臉、頸等處，蔡當場痛哭、驚恐，卻沒有將2名嬰兒分開，反而戲謔在旁錄影「阿公看你阿孫有多皮，人家洗好澡在穿衣服、吸奶嘴，結果他去搶還學人家哭」，將影片傳給林姓嬰兒阿公。