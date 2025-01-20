快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

剴剴案保母姐妹再涉凌虐2嬰兒 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅凌虐罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，台北地檢署再查劉姓姊妹當時照護的幼童，查出她們涉嫌將潘姓嬰兒雙腳張開、跨站椅子蹲馬步，還任由5個月大的蔡姓嬰兒遭另一名嬰兒拉奶嘴掛繩反覆用力勒緊脖子，還戲謔態度錄影，全案今偵結依妨害自由凌虐罪嫌起訴。

起訴指出，「剴剴」案發生後，檢方透過警方轉知家長帶離其他劉姓姐妹照護的嬰幼兒，其中潘母發現潘姓嬰兒有嚴重尿布疹、肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛，懷疑保母根本沒有更換尿布，檢方透過醫師診斷，認定保母劉姓姊姊未按時更換尿布、保持清潔，有害身心健全發展。

檢方循線追查，潘姓嬰兒未滿1歲，肌力不發達，還沒學會走路，雙腳無法站好，2023年9月12日劉姓保母姊妹限制潘姓嬰兒行動，「將潘雙腳張開，使其一腳跨站椅子上，另一腳蹲馬步站地上」，導致上不去也下不來，潘感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，驚嚇的嘶吼喘氣，轉頭伸手求援，仍放任厲聲哭叫未有積極處置，「非人道方式」凌虐未滿1歲嬰兒，妨害行動字走致戕害幼童身心健康及雙腳肌肉、身體骨骼正常發育。

檢方再查，劉姓保母姊姊趁妹妹鼻竇炎手術治療期間，2023年10月29日涉拿布條捆綁蔡姓嬰兒四肢，「雙手反綁在椅背，雙腳捆綁故固定在餐椅上」，還拍照傳給妹妹說「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ，不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好坐穩了」，以非人道待遇凌虐限制行動自由及身心正常發育。

檢方依手機採證調查，劉姓妹妹在2023年9月3日涉任由7個月大的林姓嬰兒對僅5個月大的蔡姓嬰兒動手動腳，以腳抵住蔡姓嬰兒頭部，拉脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊蔡的脖子，彈擊蔡的眼、鼻、臉、頸等處，蔡當場痛哭、驚恐，卻沒有將2名嬰兒分開，反而戲謔在旁錄影「阿公看你阿孫有多皮，人家洗好澡在穿衣服、吸奶嘴，結果他去搶還學人家哭」，將影片傳給林姓嬰兒阿公。

檢方認定，劉姓保母姊妹對全日照護的蔡姓、潘姓嬰兒等行徑，分別涉刑法286條第1項對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心健全，及妨害自由而對被害人施以凌虐、傷害、強制等罪嫌，依法起訴。

從事保母工作的劉彩萱（圖）、劉若琳姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。圖／報系資料照片
從事保母工作的劉彩萱（圖）、劉若琳姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。圖／報系資料照片
從事保母工作的劉彩萱、劉若琳（圖）姐妹遭檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。圖／聯合報系資料照片
從事保母工作的劉彩萱、劉若琳（圖）姐妹遭檢方再查出涉凌虐另2名嬰兒。圖／聯合報系資料照片

保母 妹妹 嬰兒

延伸閱讀

野火無妄之災 寶馬山花園社區園丁、保母丟了飯碗

台南超商店員遭凌虐、高樓開槍慘死命案 四海幫組長、女店長重判

高雄虐嬰案母痛批保母對女兒嘴塞布搖晃 驗傷頭骨裂　

高雄又傳虐嬰！女控雙胞胎女兒遭保母摔又打 社會局調查中

相關新聞

高雄4月大女嬰遭獨留8天餓死 肝醣歸零...狠母殺人罪起訴

高雄31歲陳姓女子未婚生有2名女兒，去年5月生下么女後失業，經濟狀況不佳卻仍跑出去玩樂，將么女獨留家中8天餓死，女嬰解剖...

剴剴案保母姐妹再涉凌虐2嬰兒 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅凌虐罪起訴

劉姓保母姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，台北地檢署再查劉姓姊妹當時照護的幼童，查出她們涉嫌將潘姓嬰兒雙腳張開、跨...

男在旅店戲水池跳水2友人以背摔拋入水害癱瘓 法院判刑

阿文（化名）與兩名友人陳男入住屏東縣琉球鄉某旅店，在旅店戲水池玩水、跳水，兩名陳男發現阿文跳水後未起身，竟將阿文從水中撈...

長照機構開直播硬替老人打手槍 荒唐護理師判6月刑定讞

李姓護理師為色情直播賺外快，竟在老人長照機構內趁病患無法反抗，套弄生殖器猥褻，台南地方法院依乘機猥褻罪判李女9月徒刑，沒...

警政監林明佐涉貪延押牢中過年 僅一被告獲400萬交保

刑事局三線二星警政監林明佐在台中市擔任刑大大隊長期間，涉洩密九州博弈集團「小谷」等人，檢方起訴貪汙、洩密等罪，全案在去年...

高雄房價4年漲6成 違約判決讓炒手「作價」手法曝光

吳姓男子2019年以496萬元購入高雄一處預售建案，吳虛報購屋款提高單價，也好向銀行核貸較高金額，後房地產上漲，建商要吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。