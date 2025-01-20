聽新聞
0:00 / 0:00
警政監林明佐涉貪延押牢中過年 僅一被告獲400萬交保
刑事局三線二星警政監林明佐在台中市擔任刑大大隊長期間，涉洩密九州博弈集團「小谷」等人，檢方起訴貪汙、洩密等罪，全案在去年起訴後，台中地院審理迄今，審理期間，林被羈押，林律師以「脊椎腫瘤」為由，聲請保外就醫，一審裁定駁回，林從今年1月23日起延押2個月，另外陳政谷等在押被告延長羈押，僅九州幹部劉宗奇獲400萬元交保，限制出境出海8月。
因林明佐的羈押期在今年1月23日期滿，林律師向法院聲請具保停押，林律師主張，此案相關被告都已到庭，檢方、法院訊問完畢，物證悉數查扣，已無湮滅、偽造證據或勾串共犯及證人之虞；另林患有脊髓瘤，需長時間靜養且有開刀需求，更強烈依賴體制內醫療資源照護，無逃亡可能，有「保外就醫必要」。
不過合議庭認為，林明佐在羈押期間都有戒送至培德醫院、中國醫藥大學附設醫院就診，可見台中看守所有視林病況程度，在所內健保門診診療，也有因醫療急迫情形，戒護外醫的情形，林在今年1月9日已戒護到中國附醫神經外科，進行脊椎腫瘤切除手術，目前仍住院觀察待進一步檢驗結果，以確認後續診療方式。
合議庭指出，林明佐狀況沒有保外治療，顯難痊癒之情形，加上林涉犯貪汙重罪，依目前訴訟進行程度，認仍不宜准予具保而停止羈押，因此從1月23日起延長羈押2個月。
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查獲總裁陳政谷及旗下多名幹部，統計集團以自行開發的第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資、詐款高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐被查到接受陳政谷以金錢、豪車、豪宅賄賂，多次洩漏檢警行動給陳政谷，收賄高達4451萬元，台中地檢署在去年8月底依貪汙等罪起訴林明佐等32人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言