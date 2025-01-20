警政監林明佐涉貪延押牢中過年 僅一被告獲400萬交保

刑事局三線二星警政監林明佐在台中市擔任刑大大隊長期間，涉洩密九州博弈集團「小谷」等人，檢方起訴貪汙、洩密等罪，全案在去年起訴後，台中地院審理迄今，審理期間，林被羈押，林律師以「脊椎腫瘤」為由，聲請保外就醫，一審裁定駁回，林從今年1月23日起延押2個月，另外陳政谷等在押被告延長羈押，僅九州幹部劉宗奇獲400萬元交保，限制出境出海8月。

因林明佐的羈押期在今年1月23日期滿，林律師向法院聲請具保停押，林律師主張，此案相關被告都已到庭，檢方、法院訊問完畢，物證悉數查扣，已無湮滅、偽造證據或勾串共犯及證人之虞；另林患有脊髓瘤，需長時間靜養且有開刀需求，更強烈依賴體制內醫療資源照護，無逃亡可能，有「保外就醫必要」。

不過合議庭認為，林明佐在羈押期間都有戒送至培德醫院、中國醫藥大學附設醫院就診，可見台中看守所有視林病況程度，在所內健保門診診療，也有因醫療急迫情形，戒護外醫的情形，林在今年1月9日已戒護到中國附醫神經外科，進行脊椎腫瘤切除手術，目前仍住院觀察待進一步檢驗結果，以確認後續診療方式。

合議庭指出，林明佐狀況沒有保外治療，顯難痊癒之情形，加上林涉犯貪汙重罪，依目前訴訟進行程度，認仍不宜准予具保而停止羈押，因此從1月23日起延長羈押2個月。