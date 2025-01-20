高雄房價4年漲6成 違約判決讓炒手「作價」手法曝光

吳姓男子2019年以496萬元購入高雄一處預售建案，吳虛報購屋款提高單價，也好向銀行核貸較高金額，後房地產上漲，建商要吳男加價遭拒，該屋反被建商加價6成即798萬元出售給別人，吳男不滿，提告要求建商賠償違約金、已付款及損失利益共496萬元。法院審理後，判建商應賠償194萬餘元。

判決指出，吳男為臉書知名購屋社團的社員，2019年10月經社團創辦人介紹，向高雄某建商購入一處預售屋建案，買賣價金談妥為496萬元，但為拉高單坪售價，向銀行貸出更多金額，另將房價填為620萬元，中間124萬元價差再以「裝潢折讓」方式打折。

吳男簽約後，付出訂金、簽約金、代收款及第1至9期工程款共120萬元給建商，但3年後，建商卻通知每坪要加價3萬元，總價調漲至555萬元才願意交屋，吳男不理會建商要求，結果隔年就發現該屋被以798萬元售出。

吳男不滿建商「一屋二賣」，認為建商在解約後，除了還他已繳的訂金、工程款共120萬元外，還應依合約內容付他74萬4千元違約金，且轉手賣出的302萬元差額也應補償，合計向建商求償496萬元。

建商挨告後反駁，稱雙方契約就是訂好房價為620萬元，並沒有496萬元這價格，吳男付款120萬元後，迄今仍未付清合約內的款項，才寄存證信函要與吳男解約，當時吳收到信後，就代表契約解除，他們也是等雙方解約後，才將房屋轉售，並不構成違約。

高雄地院審理時，法官依據吳男與代銷對話，發現吳購入的房屋，於拆款總表上確實有記載「合約價620」、「實價496」、「折讓124」，且吳也提出他與代銷對話的錄音檔，證實該屋實際買賣價金為496萬元。

另依據同社團其他3名購屋者證詞，當初購屋時，確實將合約書價格提高，再以裝潢折價方式給予折讓，可見當時購屋合約，確實有「合約價」、「實價」、「折讓價」等不同金額，實際價金為合約價扣除折讓金為準。

社團創辦人也證稱，當初與建商談價格時，實價為合約價的8成就是他跟建商討論出來的方案，合約價乘以0.8，就是當時真正的買價。

該創辦人還說，「要寫一份假合約很簡單，你要賣多少錢，銀行會放多少錢，怎麼做金流讓銀行相信，這整套都是有思維邏輯，是他協調出這價格，談出這個假合約，好讓銀行放款」。