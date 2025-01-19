男在旅店戲水池跳水2友人以背摔拋入水害癱瘓 法院判刑

阿文（化名）與兩名友人陳男入住屏東縣琉球鄉某旅店，在旅店戲水池玩水、跳水，兩名陳男發現阿文跳水後未起身，竟將阿文從水中撈起，再以背摔方式拋擲入水兩次，導致阿文頸椎脊椎髓傷合併四肢癱瘓。屏東地院判兩名友人陳男犯過失致重傷害罪，均處徒刑8月。

判決指出，2020年8月下旬，阿文與朋友們到屏東縣琉球鄉某旅店入住，當時未到入住時間，經旅店同意後入住前先使用旅店設施，當天下午2點，阿文應注意旅店戲水池規範，不得跳水入池，卻疏未注意，貿然在水池跳水取樂。

這時兩名友人陳男看見阿文跳水後沒有起身，竟然疏未注意同伴安危，竟將阿文從水中撈起，再以背摔方式拋擲入水，接連兩次，現場輪值救生員也未制止，阿文因此受有頸椎脊髓損傷合併四肢癱瘓。

法院審理時，兩名友人陳男否認犯行，指阿文跳水後就失去意識，所受重傷害結果和他們的行為無因果關係，阿文受重傷害原因是自行跳水導致。

法院勘驗案發監視器畫面，陳男兩人以背摔方式拋擲阿文入水，是藉陳男兩人力量與阿文身體重量，加速將阿文以頭下腳上方式丟入水中。衡以頸椎是人體脆弱部位，如以外力衝擊、壓迫他人之頸椎，將可能造成頸椎受傷，乃眾所周知，從而陳男兩人以背摔方式將阿文拋擲入水，與阿文頸椎遭受衝擊而受傷結果，並無重大因果偏離，具常態關連性。

合議庭審理，旅店戲水池規不行跳入水池，阿文亦有過失。阿文證稱，當時他跟朋友戲水池內玩遊戲，後來有人跳水，其他人就一起跳，我第一次跳水沒事，第二次跳水入池後就感覺意識薄弱，無法就陳男兩人抬我行為作反應。

兩名陳男供稱，當時一起在玩，阿文也有一起玩跳水，當阿文跳水入池後，身體浸到水裡面以為他在開玩笑，所以才將他抬起來以後背翻方式拋擲入水。

合議庭認為，案發時阿文20歲，因陳男兩人過失，導致重傷害結果生活無法自理，終身仰賴他人照護，從偵查、審理程序始終未能正視所犯，難認犯後態度良好。雖然兩人有過失，但旅店負責人疏未注意觀察戲水池狀況，未制止在戲水池內戲水，且阿文未注意旅店戲水規範，不得跳水入池而逕行跳水的過失行為，非可全然歸責於陳姓男子兩人。