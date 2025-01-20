南投前局長選立委涉賄 判3年8月

南投縣前原住民族行政局長張子孝，參選去年山地原住民立委期間涉嫌賄選，遭新北地院判刑三年八月。記者賴香珊／攝影 賴香珊 南投縣原住民族行政局前局長張子孝，前年參選山地原住民立委期間，涉透過競選幹部黃博文，對謝姓原住民頭目及九名選民以現金賄選；新北地方法院依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判張三年八月徒刑，褫奪公權三年。可上訴。

張男否認犯罪，辯稱交給黃男的是選務人員工作費，但黃男和收賄選民均認罪；法院判黃男一年八月徒刑，謝姓頭目及九名收賄選民在檢方偵結時獲緩起訴處分。

張子孝出身軍旅，曾任高職教官，九二一大地震後轉戰政壇，曾任南投縣仁愛鄉長、南投縣政府原住民族行政局長及縣府機要秘書等職務。張卸任後，前年欲爭取參選山地原住民立委，但國民黨提名時任立委孔文吉，張脫黨參選，藍營票源分裂，他與孔文吉均落選，民進黨立委伍麗華當選。

據了解，第十一屆山地原住民立委當選名額三人，張子孝選前內部評估坐四望三，疑為此鋌而走險；他賄選被捕後淡出政壇返家務農；黃博文原活躍於原住民界，事後只能以開計程車維生。

判決指出，黃男前年十一月下旬，先前往苗栗縣泰安鄉謝姓頭目住處，交付三千元尋求支持張子孝，並告知謝男事後會讓大家簽工作單、領選舉背心，有事就說自己是工作人員。

同月廿八日，謝男帶九名具山地原住民選民資格親友，前往謝男女兒新北樹林的麵店，黃男則陪張男到場宣揚政見，事後張男在車上交付現金，由黃男轉交每人兩千元賄款，共一萬八千元。