無須整理即可入住欺買主 賣方粉刷漏水屋隱瞞判賠23萬

一名買家花376萬元在基隆買房，交屋前有看房，原屋主將牆面、天花板及窗框粉刷整理，還強調「無須整理，即可入住」，但交屋後第五天，買家打掃時發現廁所周圍牆面有粉刷層之白華，滲漏水嚴重，法官認為原屋主隱瞞滲漏水瑕疵，日前判決要給付買家23萬5千多元減少價金。

基隆地院判決書指出，買賣雙方111年4月10日在某房仲公司簽訂不動產買賣契約書，以總價376萬元購屋，111年5月24日完成所有權移轉登記。買家主張，參觀房屋時，因原屋主將房屋全部牆面、天花板及窗框粉刷整理，無從發現房屋有漏水情事。原屋主還表示，交屋後無須整理，即可入住，才以高於市場價格購買該房屋。

買家表示，111年5月31日交屋後，在111年6月3日打掃房屋時，發現廁所周圍牆面有粉刷層之白華，本以為自行局部粉刷修補即可，但於去除粉刷層之白華後，發現明顯滲漏水，且有多次修補重複粉刷。

買家同年月5日經由房屋經紀人員聯繋原屋主處理，經其委請房仲公司雇工查看並預估修繕費用為7萬元，但原屋主表示要另雇工查估，後又改稱僅願給付1萬元，由她自行僱工修繕，但因廁所滲漏水嚴重，她不同意賠償1萬元處理方式，原屋主即不再理會，因而向住宅消保會聲請調處，原屋主亦不到場。

法官審理認為，漏水經台北市建築師公會之鑑定結果，漏水原因為浴缸底下地板未作防水止水。浴缸上部四周填縫矽膠，經過久遠時間的老化而產生破裂，牆面及地坪磁磚水泥砂漿有細微裂隙，不管在浴缸內或浴缸外淋浴，水分會滲透至浴缸底部或浴缸外部整個地坪，再反潮到牆面，淋浴水流直接接觸到牆面造成潮濕。

法官說，滲漏水瑕疵是因房屋興建時浴室施工及設計不良所致，與房屋地理位置、屋齡、居住者之使用方式，均無關聯，不是交屋後才發生。原屋主在契約現況調查表於「是否有滲漏水情形」欄位勾選「否」。