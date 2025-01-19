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不合格消毒劑賣洗腎室 大廠前董座得賠前東家850萬
智森國際公司透過台灣泰華施公司採購酸性消毒劑，再假冒成醫療級消毒劑出售給醫療院所，當時彰化地檢署考量台灣泰華施劉姓董事長認罪，給予緩起訴，但要劉支付600萬元、台灣泰華施支付850萬元給公庫，事後台灣泰華施向劉索討該筆處分金，法院判劉應賠償850萬元給台灣泰華施公司。
彰化衛生局2020年5月接獲檢舉，指智森國際透過台灣泰華施進口非醫療用酸性消毒劑，之後再委託無醫療許可的合銓興業分裝，假冒醫療用消毒劑，每桶以560元至600元價格賣給60多家有洗腎設備的醫療院所使用。
泰華施是合格的外商，雖是國際消毒藥劑大廠，但洗腎機器管路消毒用的消毒劑，屬醫療器材，須經食藥署查驗登記才可使用，本案的消毒劑未經查驗登記與核准，已違反藥事法規定
當時彰化地檢署偵辦時，考量時任台灣泰華施董事長的劉姓男子認罪，給予劉緩起訴處分，但要劉支付公庫600萬元，另出售消毒藥劑的台灣泰華施公司，也要一同支付850萬元給公庫。
劉姓男子事後卸任台灣泰華施董事長，台灣泰華施質疑劉曾任職業務部門主管，後又當上董事長，應盡善良管理人的注意義務，卻違反藥事法等規定，害公司須支付850萬元緩起訴處分金，提告要求劉男應賠償這筆錢。
橋頭地院審理後，法官認為劉男曾任職於業務部門，負責銷售業務，在他還沒當上董事、董事長時，就業務部門的銷售業務有決定權，因此他執行職務時，有違反藥事法的行為，自屬債務不履行行為。
法官認定，彰化地檢署以緩起訴處分命泰華施公司向公庫支付850萬元，是因劉男犯罪行為所引起，泰華施公司向劉男求償有理，判劉應賠償850萬元。可上訴。
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